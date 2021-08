No hay segundas dosis de Moderna en los municipios del Atlántico

La secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, informó que los municipios del departamento no cuentan con las segundas dosis de la farmacéutica Moderna, debido a que el Ministerio de Salud no ha enviado los biológicos, para continuar el plan de vacunación contra el Covid-19.



(También: Oficializan hoy a Barranquilla como sede de Panamericanos 2027)



“Para tranquilidad de la ciudadanía, aclaramos que no hay ningún riesgo en alargar la segunda dosis de la vacuna de Moderna, de acuerdo con la evidencia médica existente. Aún no tenemos fecha de envío de las vacunas por parte del Ministerio de Salud; pero, una vez nos lleguen, informaremos a través de los distintos canales de comunicación”, expresó la Secretaria de Salud.

Cabe resaltar que los municipios sí cuentan con vacunas para aplicar segundas dosis de otras farmacéuticas. La población de 15 a 17 años, así como las mujeres gestantes de 12 semanas y hasta los 40 días postparto, también tienen garantizados sus biológicos para iniciar, continuar y completar sus esquemas de vacunación.



(Lea: 'Soy barranquillero que come bocachico frito con bollo limpio')



De acuerdo con las cifras, en el Atlántico, al corte del 25 de agosto, se han aplicado 681.517 vacunas contra el Covid-19, 410.845 de primeras dosis y 270.672 corresponden a esquemas completos.



(No deje de leer: Barranquilla recibe el Torneo de Ajedrez del Caribe)



Hasta el momento, el Ministerio de Salud ha enviado al departamento 727.861 dosis.

Asimismo, el Gobierno Nacional anunció que este sábado 28 de agosto, se abre la vacunación para población de 12 a 14 años.

BARRANQUILLA