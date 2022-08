Una periodista de Barranquilla fue víctima de la delincuencia en días pasados, cuando sujetos aún no identificados ingresaron a su vivienda situada en la carrera 59B, entre calles 84 y 85, sector del barrio Riomar, en el norte de Barranquilla, y la saquearon por completo.



“Ese día llegué a la casa hacia las 10:00 de la mañana y lo primero que vi fue la puerta principal con la cerradura violentada. Abrí y no encontré nada de las pertenencias de mi familia”, relata la comunicadora, quien pidió mantener su nombre en reserva.



Delincuentes desocuparon la casa, como si se tratara de una mudanza. Foto: Cortesía

Agrega que se le llevaron todo, desde objetos de valor económico como sentimental.



“Se llevaron cuatro televisores, nevera, elementos de cocina, espejos, lámparas, cuadros, ropa, herramientas, ropa de cama, aires acondicionados, una caminadora, una bicicleta elíptica, máquinas de coser. Se lo llevaron todo. Desocuparon la casa, como si se tratara de una mudanza”, explica.



La ropa hurtada pertenecía a su madre, quien murió hace dos años en el primer pico de la pandemia de covid. “Eso tenía un valor sentimental muy importante”, cuenta.



Indicó que los individuos violentaron las paredes del dormitorio principal, en donde permanecía una pequeña caja fuerte que estaba allí desde que se adquirió el inmueble.



“Como que pensaron que había plata, joyas, elementos de valor, porque la sacaron de la pared, digo yo, a martillazos. Todos los escombros quedaron en el piso y la caja fuerte quedó en la mitad de la habitación”, dice.



A raíz de la muerte de su madre, la mujer y sus hermanas se turnaban para “darle vuelta” a la vivienda, pues cada una vive en lugares diferentes. Actualmente, el inmueble se encuentra en venta.



“Nosotras duramos sin ir a la casa aproximadamente 10 días. La última vez estuvimos, le hicimos un aseo general, todo quedó cerrado y en orden, sin embargo, aprovecharon la soledad para ingresar a la vivienda violentando los candados y las puertas. En la casa no había luz, había sido cortada, pues las altas facturaciones hacían impagables los recibos. Las facturas estaban llegando alrededor de 700.000 pesos mensuales, sin tener el servicio”, narra.



Añade que “ante la situación económica, pusimos en venta la casa y todo lo que había dentro. Es increíble como hombres ingresaron a la vivienda, la desocuparon completamente, sin que nadie escuchara o viera nada”.



Lo hurtado podría estar avaluado en alrededor de 120 millones de pesos, según la víctima.

Un CAI a media cuadra



La periodista relata que hay un CAI a la vuelta de la casa que fue saqueada. Además, señala que el robo pudo haber sido realizado por recicladores y que aprovecharon para hacerlo en varios días.



Según la denunciante, el hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades desde el mismo momento en que ella llegó hasta el domicilio y no encontró los enseres.



Al respecto, añade que ha solicitado el apoyo de la Policía, pero, hasta el momento, no ha encontrado respuestas.



“Hasta ahora hago público el caso porque no he visto la movilización de las autoridades, como sí lo han hecho con otros casos”, comenta.

Policía investiga

EL TIEMPO consultó a la Policía Metropolitana de Barranquilla para conocer detalles de la denuncia, y aseguraron que se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para dar pronto con los responsables de este hurto.



Hicieron una invitación a la ciudadanía a que no descuiden las viviendas y no permitan el ingreso de personas extrañas o ajenas al círculo cercano.

Rompieron una caja fuerte creyendo que había oro o dinero. Foto: Cortesía

Recicladores en la zona

La mujer cuenta que el día que descubren el robo, un reciclador se acercó a la vivienda cuando la Policía y Sijín se fueron, y aseguró conocer a los hombres que habían ingresado al inmueble.



“Entregó una dirección y unos alias. Todos estos estos datos se los entregué a la Sijín, sin que hasta el momento se tenga respuesta alguna”.



“Es doloroso ver como pides ayuda a las autoridades y no atienden tu caso. Entregué una foto del hombre que llegó a la casa, quien además, aseguró que esos mismos hombres han robado en otras viviendas del sector y están afectando el trabajo del reciclaje, por eso él llegaba a darme esa información para que “capturaran” a los delincuentes”, indica.

“Vecinos no escucharon nada”

Tras lo ocurrido, según lo narrado por la víctima, ella y sus allegados acudieron a casas vecinas y a un edificio que queda en frente del domicilio para tratar de conseguir imágenes de cámaras de seguridad, pero no encontró respuesta de las personas.



“Nadie vio ni escuchó nada. Resulta triste que personas que nos conocieron desde años atrás, que saben que vivimos allí por mucho tiempo, hoy no nos colaboren si quiera para tener una imagen del responsable o los responsables. Por mi profesión sé que para las autoridades es muy útil el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, pues pueden arrojar información relevante de los hechos”, finaliza.

