Dichoso de volver a Barranquilla, así se encuentra el cantautor Santiago Cruz, quien hace parte de la nómina de lujo que este año trae el Festival Barranquijazz, que inicia mañana.



El artista, de 47 años, estará por primera vez en el festival de jazz más importante de la ciudad y de la cuenca del gran Caribe.

Me hace mucha ilusión regresar a la ciudad y más con la honrosa invitación que me hace un festival como el Barranquijazz FACEBOOK

TWITTER

“Me hace mucha ilusión regresar a la ciudad y más con la honrosa invitación que me hace un festival como el Barranquijazz para hacer parte de su importante cartelera, además de ser la primera vez , algo que nos tomó por sorpresa e intentaremos estar a la altura de esa invitación”, le aseguró el artista a EL TIEMPO.



El ibaguereño se presentará el sábado 16 de septiembre, en el Salón Jumbo del Country, en una noche de gala para tocar sus más reconocidos temas y demostrar con sus músicos que el jazz no conoce de fronteras, lenguajes o formatos.



Santiago tiene preparado un show muy especial para el festival de jazz. “Llevaremos varios shows con una propuesta sonora y visual que espero que la gente encuentre interesante y que ojalá podamos desplegar como corresponde en este festival, entendiendo las particularidades del escenarios, con canciones que la gente conoce y otras más que queremos resaltar en este marco que creemos que le viene muy bien a nuestro show en el Barranquijazz”, indicó.

Estrena canción 'Un amor de verdad'

Precisamente, Cruz se encuentra estrenando por estos días su canción ‘Un amor de verdad’, un tema que según el propio cantante nació de “la intención de contribuir la construcción como sociedad y la manera de definir cómo nos relacionamos personalmente, sentimentalmente. La evaluación de lo que permitimos y no en nuestras relaciones”.



Añadió que “va más allá del rol de la mujer, o de las distintas parejas en su construcción. Alejarnos de las relaciones tóxicas, que entendamos que el amor puede ser fluido, construtivo, que nos puede llevar a florecer. La ilusión de que mis hijos cuando llegue su momento de enamorarse y más, entiendan que si les duele no es por ahí, que si los lastiman no es por ahí, y que si no tienen la libertad de ser quien es con sus lados luminosos o más oscuros, sin temor a juicios, pues realmente ahí no es”, finalizó.

En este disco, Santiago Cruz apuesta por darle protagonismo al sonido de banda con una sonoridad más viva. Foto: Rafael Polo / Agencia Kronos

Gira por Estados Unidos

El cantante seguirá de gira por otras ciudades de Colombia, Latinoamérica y llegará a Nueva York, Boston y Washington, entre otras ciudades de Estados Unidos a partir de octubre.



La gira en territorio norteamericano iniciará el 24 de octubre en City Winery en Atlanta, para continuar por Washington, D.C., Filadelfia, Boston, Tampa, Pittsburgh y Chicago, entre otras ciudades. El concierto en Carnegie Hall de Nueva York está programado para el 4 de noviembre.