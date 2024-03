Santa Verónica: batalla contra el mar amenaza al emblemático balneario del Caribe

En las apacibles playas de Santa Verónica, Atlántico, una batalla silenciosa pero constante se libra desde hace varios años. Con palos, piedras, sacos y toda la determinación posible, los habitantes de esta pintoresca localidad costera defienden, lo poco que queda, la franja de playa de los embates del mar que amenazan con engullirlo todo.

Desde hace más de dos décadas, esta zona costera del norte del Atlántico ha sido testigo de una lucha feroz contra la erosión costera, que amenaza con arrasar playas, kioscos, palmeras y casas a su paso.

Santa Verónica, corregimiento del municipio de Juan de Acosta, emerge como uno de los balnearios más emblemáticos del Caribe, recibiendo hasta 3.000 turistas en un fin de semana, ávidos de disfrutar de sus restaurantes y sus playas.

Con sacos tratan que el mar no arrase con los establecimientos comerciales. Foto:Prensa Gobernación del Atlántico Compartir

Con aproximadamente tres kilómetros de costa, alberga 23 establecimientos comerciales que generan alrededor de 350 empleos. En temporada alta, algunos de estos negocios alcanzan ventas diarias que rondan los 10 millones de pesos, gracias a los servicios de restauración y hotelería que ofrecen.

Los residentes de Santa Verónica han aprendido a convivir y desafiar las corrientes marinas. Con ingenio y esfuerzo, saben cómo ganarle terreno al mar, especialmente hacia finales de año, cuando las brisas se intensifican, la marea sube y las olas golpean con mayor fuerza, dejando parte de la playa bajo el agua.

El problema en estos momentos es que no tienen playas, el mar se ha tragado todo. Cuando la marea se torna amenazante, algunos propietarios de negocios construyen rápidamente muros de contención, utilizando piedras, arena y cemento, alcanzando alturas de hasta un metro. Es lo único que pueden hacer para tratar de evitar ser borrados del mapa.

Para llamar la atención de las autoridades hace un mes salieron a bloquear la autopista al mar, que comunica a Barranquilla con Cartagena.

Desde la Gobernación del Atlántico se programó una reunión para escuchar a la comunidad y socializar el plan que se tiene para enfrentar el problema de la erosión costera. Como medida preliminar se ordenó la instalación de sacos tipo big-bag, unas bolsas gigantes que rellenan con tierra y piedra para contener que el mar termine de tumbar las palmeras que quedan y siga avanzando hacia las casas y negocios.

Estamos arrinconados

Amanda Jiménez, propietaria del restaurante Los Caracoles, con medio siglo de experiencia en estas costas, ha erigido cuatro muros para proteger su negocio y su hogar de las embestidas del mar.

"No tenemos por donde caminar, ya no hay playa. Los turistas llegan y se regresan al ver que no tienen donde recibir el sol o donde los niños pueden jugar”, cuenta la mujer, quien reconoce haber perdido la cuenta de la cantidad de dinero invertido en proteger su patrimonio a lo largo de los años.

“Las ventas han bajado de manera crítica, lo que vendemos solo alcanza para pagar los servicios”, dice ella al lamentar que le ha tocado despedir a la mitad de sus trabajadores porque no tiene como pagarles.

Sandra Padilla administradora del restaurante El Encanto de la Sirena, comparte una historia similar, recordando cómo el mar se llevó la playa y ahora el lugar perdió su principal encanto, “este problema se nos salió de las manos”, relata.

La mujer añade un toque nostálgico al recordar eventos pasados en las playas de Santa Verónica, donde ya no queda ni el rastro de la arena. "Los eventos como Las Chicas Tanga o las fiestas patronales solían atraer multitudes. Hoy, todo ha desaparecido", lamenta.

En el pueblo todos trabajan para evitar que el mar los borre del mapa. Foto:Prensa Gobernación del Atlántico Compartir

El inicio de esta lucha se remonta a 1988, cuando el huracán El Joan hizo sentir su fuerza en estas costas. Desde entonces, la erosión ha ido en aumento, erosionando el cerro Ferú, un símbolo de protección natural contra las brisas y el salitre.

Eliécer Alba Viloria, propietario del restaurante La Red y descendiente de los fundadores de Santa Verónica, recuerda con nostalgia cómo todo cambió después del paso del huracán. Aunque se siente orgulloso de haber resistido al embate del mar con muros de contención, reconoce que el problema de la erosión costera es mundial, pero lamenta la demora por parte de las autoridades para abordar este problema en Santa Verónica.

El proyecto de estabilización de playas

Ante la situación del balneario, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunció el inicio de las obras de estabilización integral de las playas de Santa Verónica, en el próximo mes de junio.

Verano estuvo en el pueblo y se comprometió con la comunidad a ejecutar el proyecto. El mandatario destacó la importancia de confiar en la experiencia y el respaldo científico de la Universidad del Magdalena, cuyos estudios respaldan esta iniciativa.

Compartir Los habitantes de Santa Verónica esperan que en junio se construyan las obras definitivas para estabilizar las playas. Foto:Prensa Gobernación del Atlántico

Señaló que el enfoque no es simplemente rellenar las playas con arena, sino abordar de manera integral la problemática de la erosión costera en el departamento, con soluciones definitivas que eviten trasladar el problema a otras áreas.

El gobernador estuvo acompañado por miembros de su gabinete, el alcalde de Juan de Acosta, Carlos Fidel Higgins Molina, y representantes de la Universidad del Magdalena, quienes presentaron alternativas respaldadas por estudios técnicos actualizados.

El ingeniero Eduardo Maury, de la Unimagdalena, expuso tres alternativas integrales para el proyecto, destacando que la opción recomendada es la construcción de dos espolones y el relleno de la playa con arena adecuada, proveniente de canteras locales. Esta opción se considera la más viable a largo plazo, según experiencias anteriores.

Además de los espolones y el relleno de playa, se contempla la ejecución de obras hidráulicas de canalización de arroyos y otros trabajos para abordar la sedimentación generada por el río Magdalena y las aguas de escorrentía.

El secretario general de la Gobernación, Pedro Lemus, aseguró que los recursos para la ejecución del proyecto están garantizados y que se solicitará la respectiva licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la semana próxima.

Sin embargo, a pesar de los estragos causados por la erosión, Santa Verónica sigue siendo uno de los destinos turísticos del Atlántico que se resiste a desaparecer.

Aunque el mar afecte la línea costera, los establecimientos comerciales continúan ofreciendo sus servicios bajo los frescos kioscos, desafiando a la naturaleza con determinación y resistencia.

Por ahora, mientras inician las obras prometidas por el Gobernador Verano, los habitantes de Santa Verónica deberán continuar su lucha contra el mar, defendiendo su hogar y su sustento con todo lo que tienen a su alcance: sacos de arenas, piedras y palos.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

Escríbeme a leoher@eltiempo.com y en X:@leoher70