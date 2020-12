Aguas de La Roca es señalada ahora de robar energía en Santa Marta

La empresa Aguas La Roca a la que en octubre del año 2019 se le abrió un proceso judicial por presunto robo de agua, ahora se vio involucrada en un nuevo escándalo, luego que se descubriera que operaba también en Santa Marta con conexiones ilegales de energía.



Según Air-e encargada del suministro eléctrico en la ciudad, en la planta de tratamiento y punto frío La Roca ubicada en el barrio Los Lirios, fue detectado un presunto robo del servicio.



En la visita de los operarios de la empresa de energía se halló un equipo de medida con irregularidad, el cual no permitía el registro real del consumo.

En este caso se pudo confirmar que el valor económico dejado de facturar por la empresa a causa de la anomalía detectada es del orden de los 7 millones de pesos mensuales.



(Lea también: Galapa, el municipio del Atlántico donde la inversión no se frenó)



Air-e procedió a tomar todas las evidencias de la defraudación de energía y abrir un proceso sancionatorio contra Aguas La Roca.



Cabe indicar que el representante legal de la empresa Germán David Paredes Duarte, fue judicializado al quedar vinculado a una investigación por tomar de manera ilegal agua de la planta de captación y afectar el suministro en la capital del Magdalena.



En ese entonces, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena no le renovó una licencia que le había otorgado para la excavación de un pozo profundo en el predio ubicado en la vereda Puerto Mosquito.



No obstante, meses después la operación de la empresa retornó a su normalidad hasta ahora que vuelve a estar en el ojo del huracán por estar involucrada en un nuevo escándalo por robo de energía.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv