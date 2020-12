La desatención de Sanitas a paciente cuadripléjica

Sara Correa Arias es una paciente de 54 años en estado de cuadriplejia, quien a través de una Tutela fallada en 2018, consiguió que Sanitas EPS le suministrara enfermería durante las 24 horas en su casa. Pese a la orden emitida por un juez de la república, recibe el servicio a medias desde el pasado 20 de septiembre, lo cual deteriora a diario su salud.

Desde la mencionada fecha, la empresa Amedi, contratista encargada de cumplir con la misión médica, envía al domicilio de la paciente solo personal para uno de los turnos. Y en el caso de los domingos no hace llegar personal, algo que por términos legales le corresponde.



“Ni el prestador de servicios ni la EPS han resuelto en ninguna de sus líneas telefónicas. Tampoco he encontrado respuestas escribiendo a los correos en los que supuestamente me atiende el personal encargado de este tipo de asuntos”, sostiene Johanna Baiz, hija de la paciente.



Vea: Carros de tracción animal, un mal que no se sustituye en Barranquilla



“Estamos hablando de una paciente que requiere una atención permanente porque carece de movimientos. Es dependiente para todas sus actividades y ya en un par de ocasiones hemos tenido que hacer frente a cuadros clínicos de urgencia sin contar con el personal a cargo. Actualmente sufre por alteraciones en el sistema nervioso, diabetes, al igual que daños cardiacos y neurológicos. Y ni hablar de una bacteria que la aqueja por llevar una sonda vesical”, agrega Baiz.

Ni el prestador de servicios ni la EPS han resuelto en ninguna de sus líneas telefónicas. Tampoco he encontrado respuestas escribiendo a los correos FACEBOOK

TWITTER

La dificultad crece en la medida que su hija, con quien comparte vivienda, debe trabajar por espacio de 12 horas y no siempre puede hacerlo desde casa.



No cuenta con otros familiares cercanos y ante el riesgo que implica la pandemia del covid-19, resulta altamente riesgoso permitir que llegue al domicilio cualquier otra persona distinta a sus residentes, que no cuente con capacitación relacionada a la salud.

Estamos hablando de una paciente que requiere una atención permanente porque carece de movimientos. Es dependiente para todas sus actividades FACEBOOK

TWITTER

Justicia que no llega

A la negligencia de la EPS y su contratista se ha sumado la asombrosa lentitud de la justicia. Por el incumplimiento de la Tutela fue presentado un incidente de desacato el 10 de noviembre, ante el Juzgado 7 municipal con función de control de garantías. Hasta el momento nadie se pronuncia.



Video: Brutal agresión de Policía a detenido: lo lanzó contra una pared



“También dirigimos una queja formal a la Superintendencia de Salud y este organismo quedó en responder en 15 días hábiles. Ya llevamos cerca de un mes y la realidad es igual de nefasta. Tampoco parecen servir un par de memoriales presentados al juzgado en busca de acelerar la acción. No es concebible que nadie haga nada por hacer valer un derecho. No hay razón para tal nivel de deshumanización”, sostiene Baiz, quien es cotizante de la EPS.



Baiz comenta que la prioridad es el bienestar de su mamá. Por esta razón, está dispuesta a seguir emprendiendo todas las acciones jurídicas necesarias.



Por otra parte, EL TIEMPO se comunicó con Sanitas EPS, pero en ninguno de los canales dispuestos encontró una respuesta relacionada al caso.

Prontuario del criminal que recibió golpe en la cabeza con un cilindro

Lamentable: viajaron de Tunja a Medellín a vender papa y los robaron

‘Mis muletas no son un obstáculo’: Gobernadora del Atlántico

BARRANQUILLA