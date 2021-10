Corte Suprema de Justicia decidirá si Samuel Viñas regresa a la cárcel

Una decisión crucial relacionada al caso de Samuel Viñas está a punto de ser tomada en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En pocos días el órgano deberá definir si el condenado a 42 años de cárcel por haber asesinado a su esposa, Clarena Acosta, seguirá con prisión domiciliaria o volverá a un centro de reclusión.



“Determinar que Samuel Viñas tuviera casa por cárcel es un adefesio jurídico”, expresó el abogado Edgardo Niebles, quien representa a la familia de la fallecida y espera el pronunciamiento de la alta corte.



“Hace tres meses hice la petición con un recurso de casación. Estamos en busca de la reparación integral”, agregó el jurista.

La situación de Samuel Viñas

El 7 de febrero de 2020, un juez le otorgó a Viñas Abomohor casa por cárcel tras evaluar una de al menos ocho tutelas en las que la defensa del empresario solicitaba el beneficio, alegando problemas de salud de su cliente.



La decisión se tomó en el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Barranquilla por parte de Luis Coronel Molina, y luego fue respaldada por el titular Fernando Daza.



Después de abandonar la penitenciaría de El Bosque, Samuel Viñas llegó a un lujoso apartamento ubicado en el piso 9 del edificio Turquesa Real, en Villa Country, exclusivo sector de la capital del Atlántico.



Por otra parte, la Procuraduría apeló la decisión de concederle prisión domiciliaria. El Ministerio Público recalcó que el juez justificó el traslado argumentando que la cárcel El Bosque, de Barranquilla, no contaba con los equipos médicos para tratar a Viñas, pero no aclaró si en su domicilio sí existían los elementos necesarios para tal propósito.



“No hay ninguna razón jurídica para que él tenga casa por cárcel. Eso fue por plata”, expresó en su momento el abogado Niebles.



“A pesar de las protestas de la vicepresidenta, a pesar de haber recurrido a la Procuraduría y haber elevado queja por la medida atrabiliaria del juez, los jueces parece que se durmieron y metieron el proceso en un limbo jurídico que hasta el momento no ha sido resuelto”, añadió en diálogo anterior con EL TIEMPO.

Más irregularidades

Otro cuestionamiento de Niebles fue que la prisión domiciliaria se la hubiese otorgado a Viñas un juzgado en Barranquilla, teniendo en cuenta que el proceso está en la Corte Suprema de Justicia.



A sus argumentos sumó que la propia Corte consideró, en febrero de 2020, que los problemas de salud que alegó el empresario para que le concedieran el beneficio de casa por cárcel no revestían mayor gravedad.



Y dijo que Viñas debía permanecer recluido en la penitenciaría El Bosque, pagando su condena.



EL TIEMPO estableció que en la edificación habitada por Viñas no permanece ninguna patrulla del Inpec.

Sector de Villa Country, a donde fue Samuel Viñas, tras salir de prisión en 2020. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

La muerte de Clarena Acosta

Fue en la madrugada del 1 de enero de 2010, cuando Samuel Viñas acabó con la vida de Clarena Acosta, al propinarle un par de disparos con un revolver calibre 38.



La pareja era propietaria de una exclusiva marca de ropa llamada Laura V, cuyas tiendas se extendían por varias ciudades del país.



Pese a que familiares y allegados a la pareja aseguraban que la mujer era víctima del constante hostigamiento por parte del empresario, al que le había pedido el divorcio a mediados del 2009, Viñas había sido invitado por ella a la vivienda ubicada en la carrera 59 No. 86-188, en el barrio Riomar, al norte de Barranquilla.



Hacia la 1:30 de la madrugada del 1 de enero del 2010, el empresario, con tragos en la cabeza, comenzó a explicar en tono agresivo a todos los que continuaban en la reunión que tenía en su poder las pruebas que confirmaban que su exmujer tenía planes de viajar a Italia para encontrarse allí con un supuesto nuevo romance.



Luego de una acalorada discusión en la habitación principal, Viñas dio la orden a sus tres hijos de dejarlos solos.



Incluso, sobre la madrugada de ese día, uno de los testigos, el exsenador puertorriqueño Charles Anthony Rodríguez, pareja de Liliana Acosta, hermana de la fallecida, contó que Viñas encañonó primero a una de sus hijas y luego a él. Después los sacó del cuarto para quedarse solamente con Clarena.



A los cinco minutos se escucharon tres disparos: uno que fue a dar al techo y dos que terminaron en la cabeza de Clarena Acosta y le quitaron la vida.

BARRANQUILLA

