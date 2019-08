El niño que sueña con leer a Gabriel García Márquez en braille

Samuel Martínez, un niño de 13 años de la ciudad de Barranquilla, le hizo una petición al Gobierno de Iván Duque: que en Colombia hayan más libros en braille de Gabriel García Márquez para la población con discapacidad visual.



Samuel –también conocido con el apodo de ‘Sammy Quillero’ -dijo en un video que circuló en Instagram y Twitter: “En pocos días entro a sexto grado y uno de los libros que me tengo que leer en mi plan lector es ‘Doce cuentos peregrinos’ de Gabriel García Márquez. Pero hay un problema: no está en braille. Entonces yo le hago un llamado al Gobierno Nacional para que haga más libros para las personas con discapacidad visual”.

Martínez le explicó a EL TIEMPO que junto a su hermano lanzó una campaña llamada ‘Leamos a Gabo en braille’. “Necesitamos que el Gobierno haga algo para que las personas con discapacidad visual tengan libros en braille, no solo de ‘Gabo’ sino de muchos autores de Colombia y el mundo”, dijo. Y agregó: “’Leamos a ‘Gabo’ en braille’ es para que el Gobierno haga eso, de poder hacer libros en braille; tener una biblioteca en braille”.



Samuel ha escuchado sobre el realismo mágico que inventó Gabriel García Márquez por sus padres. Ellos lo han llevado hasta Aracataca, a la casa en la que nació el Nobel y le han contado esas historias que hicieron merecedor a ‘Gabo’ del máximo galardón de la literatura.



Incluso, en la misma publicación que acompaña el video de ‘Sammy Quillero’ en su cuenta de Instagram dice: “Que alguien me ayude a decirle a @ivanduquemarquez y @mineducacióncol que leer es un derecho que tengo como colombiano. Estos libros que son de nuestro Nobel deben estar en braille”.



Desde pequeño, Samuel ha sido una voz empoderada para los niños que tienen discapacidad en el país. En el 2018, por ejemplo, fue escogido como Rey Carnaval de los Niños y su gusto por lo música lo ha llevado a ser un picotero (quienes amenizan las fiestas con ‘picós’, los equipos de sonidos populares en el Caribe) reconocido en su ciudad. Con su popularidad y activismo en redes sociales ha enviado un poderoso mensaje a millones de personas.



El tema ha causado tal impacto que la mamá de Samuel, Paola Alcázar, le contó a este medio que desde el despacho de la Ministra de Educación la llamaron para preguntarle qué podían hacer frente a la situación.



“Yo les dije que me parecía bueno que el video llegara hasta esas instancias, porque efectivamente eso le correspondería al Ministerio de Educación. Y no por mi hijo, sino por la cantidad de personas ciegas que dejan de leer porque no hay literatura en braille”, afirmó Alcázar.



La madre detalló que en Barranquilla hay solo tres impresoras de braille: dos están en la Universidad el Norte y la otra fue adquirida recientemente para una biblioteca que administra la Gobernación del Atlántico.



Algunas personas le han sugerido a la madre de Samuel conseguir el audiolibro de las obras de ‘Gabo’. Sin embargo, ella responde: “es como si a tu hijo le mandaran a leer ‘Cien años de soledad’ y te dice que no lo va a leer sino que lo va a escuchar. ¿Tú qué le dices? Nunca es lo mismo”.



Las iniciativas que Samuel Martínez ha emprendido en su corta edad –con el apoyo de su familia- y su inspiradora historia de vida han tenido eco en varios medios de comunicación del país, como en el Heraldo, de Barranquilla, el programa La Luciérnaga, de Caracol Radio, Radio Nacional de Colombia, entre otros. Incluso, EL TIEMPO publicó en el 2015 la faceta como picotero de ‘Sammy Quillero’, donde explica el origen de su apodo y cómo adquirió su gusto por la música.



Samuel Martínez Crónicas anónimas EL TIEMPO entrevistó en el 2015 a Samuel Martínez.

Paola Alcázar detalló que las campañas de su hijo, más allá de sensibilizar, tratan de movilizar a las personas y a las instituciones a hacer algo. “No es plan de pelear, sino de educar: ¿cómo nos vamos a organizar? Hay que sensibilizar a las personas pero también movilizarlas y que nos preguntemos: ¿qué pasaría si una persona con discapacidad va a entrar a mi empresa o va a ir a mi negocio?, por ejemplo”.



