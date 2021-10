Estudiante se encadena y pide reintegro tras ser expulsado de universidad

Faltando un par de semanas para terminar su carrera de odontólogo en la Universidad Metropolitana, Samuel David Arredondo fue expulsado.



Un juez a través de un fallo de Tutela ordenó que el joven fuera reintegrado, pero el centro académico no ha acatado. Frente a esto, el afectado decidió protestar encadenándose en el hospital contiguo al alma mater.

De acuerdo a Carlos Urbina Morales, abogado del estudiante, este sufrió una persecución desde el momento en el que se refirió en términos ofensivos hacia el rector de la institución.



Le fue abierto a Samuel David Arredondo un proceso disciplinario que derivó en su expulsión, tras ser acusado de atentar contra el buen nombre de la Universidad Metropolitana y de calumniar a sus directivos.



Arredondo respondió con una acción de amparo constitucional, que le permitió su reintegro a la universidad, argumentando que el proceso disciplinario no era transparente, debido a que el rector, siendo el agredido, tuvo voz y voto en la decisión.



Al regresar a sus actividades académicas, le fue abierto otro proceso por el mismo suceso y volvió a ser expulsado.



“No sabemos ni ante quién apelar”, afirmó el abogado Urbina Morales.

Un video difundido en redes sociales, muestra Al estudiante encadenado y diciendo: “vuelven y me expulsan de la universidad, en un acto completamente injusto e inmoral que no me ha dejado otra que estar aquí, bloqueando las prácticas a mis compañeros, para encontrar una solución. Si yo no hago esto nadie me va a ayudar”.



Samuel David sigue encadenado en el Hospital Metropolitano de Barranquilla, contiguo al centro de estudios. Allí pide que le permitan terminar la carrera universitaria en la que ha invertido cinco años y una cifra cercana a los 80 millones de pesos.



Por su parte, la Universidad Metropolitana dio respuesta por medio de su asesor jurídico, Leonardo Rúa, quien aseguró que el estudiante cuenta con garantías para defenderse, sin necesidad de acudir a vías de hecho.

