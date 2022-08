A través streaming Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar en la región Norte de Colombia, pidió perdón a sus víctimas en esta zona del país.



De varias poblaciones del Caribe colombiano llegaron hasta Barranquilla para escuchar e interrogar por diferentes hechos al exparamiliitar: masacre en Nueva Venecia, el Salao y sur del Atlántico, entre otras, fueron los temas tratados.



Mancuso, quien se encuentra preso en Estados Unidos, indicó que "me llena de profunda tristeza, pero también de dolor, vergüenza y arrepentimiento todo este dolor que sigue vivo y latente. Para mí, además de doloroso, significa un compromiso con las víctimas, sus familiares y amigos".



"Es un compromiso inquebrantable por el resto de mi vida, un compromiso de no repetición, de vinculación directa a ustedes en lo que pueda hacer para resarcir ese daño causado”, añadió quien fuera el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



Dijo que al pedir perdón no hacía solo de palabras, pues asegura que desde que inició la Ley de Justicia y Paz para la desmovilización de paramilitares han sido entregados “miles de millones de pesos al Gobierno para la reparación de las víctimas”.



“Es el Gobierno el que decide cómo repararlos, no es una potestad que pueda estar en manos mías o de los hombres que estuvieron bajo mi mando", aseveró.



Familiares de las víctimas que acudieron al coliseo Sugar Baby Rojas de la capital del Atlántico, esperaban con ansias saber de una vez por todas el paradero de sus seres queridos, pero Mancuso aseguró que debido a "las dinámicas del conflicto" hay información de la cual no tiene conocimiento.



“Hay hechos que conozco muy puntualmente, pero hay otros que por las mismas dinámicas del conflicto no conozco o me fue imposible conocer. Yo daba unas directrices generales que cumplían los hombres y mujeres que estuvieron bajo mi mando en los diferentes territorios. Yo no tuve el don de la ubicuidad para estar en cada acción y territorio, por eso a muchas de las preguntas que ustedes hacen no puedo darles una respuesta. Conozco las generalidades”, expresó el exparamilitar.

'Don Antonio' y 'Tijeras' también pidieron perdón

José Gregorio Mangones alias 'Tijeras'. Foto: Agencia KRONOS

Por su parte, Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y José Gregorio Mangones, alias Carlos Tijeras, quienes fueron dos de los jefes más temidos en las Autodefensas en la el Caribe, también tuvieron su espacio en el coliseo con las víctimas.



El primero comandaba el frente 'José Pablo Díaz', que operaba en todo el departamento del Atlántico y en la ribera del río Magdalena, hasta Sitionuevo. Mientras que el segundo operaba en el norte del Magdalena, desde Pueblo Viejo, hasta Fundación.



'Don Antonio' pidió "perdón" de corazón: "A todos los que se vieron afectados por el extinto frente 'José Pablo Díaz', del cual fui comandante, de todo corazón les quiero pedir perdón por los hechos que causaron tanto dolor, tantas pérdidas de vidas humanas, tantas pérdidas materiales", dijo.



Se comprometió a su vez a trabajar por la paz en el país, "aportando al esclarecimiento de la verdad".



"Pido hoy disculpas, sinceramente, por los enormes e irreparables daños ocasionados por quienes estuvieron bajo mi mando en el conflicto armado colombiano. A los sindicatos, a los comerciantes, organizaciones gremiales, a la Universidad del Atlántico, a sus docentes, a las organizaciones gremiales, a las personas LGBTI que se vieron afectados por nuestro accionar delictivos que no tienen ninguna justificación ni ninguna razón de ser", añadió.



'Tijeras', entre tanto, lo ofreció "si las víctimas lo aceptaban". "Esto no es un acto grato y pido perdón si es aceptado, porque también lo necesito".

