Salud del Atlántico en alerta amarilla por Semana Santa

La Secretaría de Salud del Atlántico ha encendido la alerta amarilla en el Departamento por la temporada de Semana Santa, época en donde la ingesta de alimentos marinos y la insolación son los principales motivos con los que la comunidad acude a los centros asistenciales.

Esta acción preventiva obliga a los centro asistenciales a cumplir con las medidas establecidas para atender cualquier tipo de emergencia que se pueda dar en el marco de las celebraciones religiosas, las cuales tienen un gran número de asistencia y puede dejar personas afectas



"Venimos realizando visitas a tiendas, graneros y expendios como pescaderas con el objeto de prevenir toxi-infecciones y enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs)", manifestó el Armando De La Hoz, secretario de salud departamental.



La jornada de vigilancia y control en los municipios arrancó este martes, con la visita en Puerto Colombia, Sabanalarga, Baranoa, Palmar de Varela y Malambo, la Secretaria ha informado que esperar llevar a cabo actividades en los próximos días en los demás sectores del Atlántico, con el fin de llevarle información preventiva a la comunidad.



"Si las personas han escogido lugares como playas, ríos o fincas con cuerpos de agua para descansar, es importante vigilar que los niños ingresen al agua acompañados por adultos. De igual forma, si deciden consumir alcohol, hacerlo con moderación, así como evitar ingresar al agua en estado de alicoramiento o acabando de comer", añade el funcionario.

Recomendaciones

La Secretaría de salud ha lanzado una serie de recomendaciones, a través de un comunicado, las cuales consiste en mirar el aspecto externo del producto, la presentación higiénica del manipulador (quien lo vende), la higiene del sitio donde se encuentran expuesto (recipientes, bandejas), conservar a baja temperatura y empacados adecuadamente los alimentos de mar.



Además de mantener una protección contra insectos, tanto los alimentos como las personas, hay que tener en cuenta el entorno del sito donde se exhibe y se expende el producto, el aspecto higiénico de los utensilios y equipos con que se maneja el producto (cuchillos, ganchos, etc.).



Para los enlatados, se recomienda ver la fecha de vencimiento, que el producto tenga registro sanitario del país, su procedencia (que no sea de contrabando), que el empaque no esté abierto, perforado, oxidado, abollado o abombado.



Si va a consumir pescado fresco debe tener sus carnes duras, es resistente a la presión y no conserva la impresión digital. Al sacarlo del hielo también aparece duro y rígido, aun cuando no sea recién capturado; pero esa rigidez contrasta con los demás caracteres del pescado fresco (ojos, piel, branquias). El ano será perfectamente cerrado; vientre cilíndrico sin flacidez, blandura ni alteraciones. La piel será limpia y no pegajosa; las escamas intactas y brillantes, reluciendo su brillo argentado.



La coloración de la piel es variada pero siempre atrayente y brillante. El color plateado, los reflejos metálicos y las irradiaciones son los primeros que se oscurecen y empañan al contacto prolongado con el aire y, por lo tanto, desaparecen antes de que empiece la alteración.



Las escamas son brillantes y bien adheridas. Las aletas húmedas, generalmente intactas, se desprenden con dificultad aunque se tire de ellas con fuerza y las branquias se aprecian fácilmente levantando el opérculo. Son de color rojo más o menos intenso, pero siempre brillantes.



De todas formas, la entidad a habilitado unas lineas para atender el llamado de emergencia de la comunidad. Estos son: 350 321 1718 y 330 9000, ext. 5131 - 4004.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2