Salió a marchar en Barranquilla y vándalos casi acaban con su negocio

Una dura lección le dajaron las jornadas de protestas al joven empresario Kevin Mendoza, quien salió a marchar y su negocio fue atacado y saqueado por un grupo de los vándalos infiltrados en la movilización de estudiantes universitarios.



Mendoza es inmigrante venezolano, propietario de una peluquería localizada en la calle 79 con carrera 50 en el norte de Barranquilla. Además de influencer.

Contó que decidió salir a marchar con los estudiantes universitarios, que este miércoles realizaron una movilización por el norte de Barranquilla.



“Este país me ha dado la mano y por eso decidí apoyar en esta protesta pacífica”, dijo. Recuerda que se concentraron en los alrededores el Centro Comercial Buenavista, donde todo estaba normal.



Cuando la marcha inició pudo darse cuenta que personas extrañas, de mal aspecto y hasta algo agresivas con los mismos manifestantes se fueron uniendo a la movilización.



Asegura que justo tres cuadras antes de llegar a su negocio, fue testigo de los ataques vandálicos a establecimientos comerciales por este grupo de infiltrados.



A los pocos minutos la turba está atacando su peluquería. Debió entrar y pedirles que pararan, que él hacia parte de la marcha, había repartido agua y caminó casi cinco horas con ellos. “Si no estoy allí acaban con todo”.



Al final el sitio quedó con la ventanería rota, y algunos daños internos que hicieron los vándalos que alcanzaron a entrar a robar.



“No me quedaron más ganas de apoyar estas marchas, tengo que cuidar mi negocio”, dijo Mendoza, lamentando lo sucedido.

BARRANQUILLA

