En ¡Una Mesa para todos! de Sabor Barranquilla se han congregado más de 35 restaurantes en el recinto de Puerta de Oro, Centro Eventos del Caribe, para este fin de semana servir sus exquisitos platillos y delicias a todos los visitantes de la feria.



Prográmese para este domingo



12:00 - 13:15 Liceth Fonseca, de Suan, Atlántico presenta su cocina de tradición.

13:20 - 14:35 El chef, Juan Pablo Figueroa - Cholomar - Barranquilla - Apoya Fedepalma

14:40 - 15:55 El chef, Franco Donado - Barranquilla - Apoya SENA

16:00 - 17:00 Yessica Bustamante, presenta sus Maíces Criollos- Cartagena - Apoya Cámara de Comercio de Barranquilla

17:05 – 18:20 Marta Daza – Ambigú - Barranquilla

18:30 Entrega de Reconocimientos Sabor Barranquilla

18:40 - 19:55 Cierre presentación Show Musical de San Andrés.

- Hot Dog House – Carlos Marín /Gerente.



Las recetas internacionales, muy apetecidas por el público. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

Las voces de los protagonistas

A continuación presentamos algunos testimonios de los propietarios y creadores de estos restaurantes, quienes esperan a todos los comensales para que disfruten de sus recetas:



La casa de los mejores Hot Dogs y Sándwich Americanos, además los ganadores de Hotdoglegend 2021 tienen un espacio en Sabor Barranquilla.



“Estamos muy contentos de participar en esta versión de Sabor Barranquilla, es nuestra primera participación en este gran evento. Muy contentos y con la expectativa muy alta de que este evento va a ser una maravilla. El año pasado lamentablemente no pudo darse presencial, la idea es que este año arranquemos con toda y como dice el lema, seamos una mesa para todos”, resaltó Marín.



Durante la feria los visitantes podrán degustar el increíble Hot Dog California ganador del Legend Fest Barranquilla 2021 y los inigualables sandwichs para todos los gustos.



“Llevamos 3 meses en el mercado, somos relativamente nuevos, pero nos sentimos orgullosos y expectantes de lo que pueda pasar en un futuro después de Sabor Barranquilla. Tenemos las expectativas muy altas de que a Hot Dog House la gente lo va a referenciar, que los barranquilleros lo van a tener presente cuando quieran disfrutar los mejores Hot Dogs”, detalló Marín.

Teniendo como lema ‘Una mesa para todos’, Sabor Barranquilla volverá a ser presencial tras variantes generadas por el covid. Foto: VANEXA ROMERO

Noa Sushi & Robata – Andrés Ariza/ Chef

Un amplio y cómodo stand instaló este reconocido restaurante que presenta una propuesta de la comida tradicional japonesa como un encuentro de experiencias, sabores y estilos de Oriente y Occidente.



“La expectativa de Noa es darse a conocer más y conocer lo diferentes participantes y productos que se manejan a nivel local e internacional, y el conocimiento que nos pueden brindar otros participantes”, dijo el chef Ariza.



El concepto Noa Sushi & Robata es cosmopolita, contemporáneo y único con platos ligeros, armoniosos y bien concebidos.



“Ha sido una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Hemos escuchado varias charlas de los participantes, de los exponentes, lo cual es muy bueno. Con respecto al movimiento de clientes, poco a poco ha crecido, y estamos a la expectativa que sea mucho mejor en los días de cierre”, agregó.



Sus rolls, ensaladas y cocina de mar podrá ser degustada por los visitantes a la feria en su stand.



“Sabor Barranquilla se conoce en todo el país como la feria más importante de gastronomía de la Costa y es una de las más importantes en Colombia, y eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros y a todos los que tenemos participación en este espacio”, destacó el chef.

Sabor Barranquila ha atrapado al público gracias a la enorme variedad de sus exponentes. Foto: Archivo/EL TIEMPO

- Spiga Foods – Eliana Saieh

Esta destacada panadería que produce panes sin azúcar y veganos. Se especializa en crear snacks saludables libres de gluten.



“Queremos darnos a conocer mucho más, que las personas nos conozcan, degusten nuestra marca, prueben los productos. Ya estuvimos en el 2019 aquí, gracias a Dios nos fue súper bien, apenas estábamos arrancando con la marca en ese momento, ya hoy tenemos dos años y la gente nos reconoce, entonces es muy chévere conocer el feed back de las personas y pues obviamente que más personas vengan y prueben los nuevos productos”, comentó Saieh.



Uno de los mensajes de Spiga Foods se centra en desarrollar el hábito de una alimentación equilibrada, cultivar una relación positiva con tu cuerpo y liberarte de la obsesión por las dietas.



De su participación en Sabor Barranquilla afirmaron que desean dar a conocer su marca a nuevos los nuevos públicos que asistan a la feria.



“Consideramos que esta feria ayuda al posicionamiento y reconocimiento de nuestra marca al 100%, por eso estamos aquí repitiendo la presencia y sabemos que estos son espacios para conocer otros emprendimientos, hacer alianzas con otras empresas que también están buscando como aliarse con otras marcas”, agregó Saieh.

Sabor Barranquilla, una larga historia. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

Dulce Antojo – Valeria Rodríguez / Creadora

Bajo la premisa “si no tienes ningún antojo, aquí te antojamos”, este emprendimiento presenta en la feria postres como slices de milo, cake de zanahoria, chocolate y vainilla, brownies de milo, jars de Napoleón, chocolate y vainilla, y galletas, entre otros.



“Hemos estado ya en 2 versiones anteriores, 2018 y 2019, la primera vez vine motivada por mi mamá que trabajaba en ese momento en Fenalco, uno de los organizadores del evento, y me fue excelente. Al año siguiente superó mis expectativas totalmente y por eso estoy muy motivada para este año. Esta feria me gusta mucho, siento que es una oportunidad muy grande para darme a conocer, muchas personas llegan, se acercan, prueban y dicen que no tenían ni idea que el negocio existía, entonces eso es muy bueno”.



También los visitantes a la feria podrán apreciar las últimas tendencias en formas de pudines y tortas altas decoradas que harán la diferencia en su mesa de celebración.



“Esta feria nos deja muchos clientes nuevos, las personas que nos compran acá luego nos escriben contándonos que nos conocieron en Sabor Barranquilla y nos hacen pedidos, entonces definitivamente nos ayuda a incrementar las ventas muchísimo”.

Yogurt Cream – Wendy Orozco





El yogurt en sus variadas y frescas presentaciones con mezclas frutas y batidos podrá ser degustado por los visitantes a Sabor Barranquilla.



“Queremos darnos a conocer mucho más, esperando incrementar los clientes y por ende las ventas. Pensamos que esta feria será de gran ayuda precisamente para lograr el objetivo que es ampliar nuestros clientes y reconocimiento. Hasta el momento hemos recibido comentarios muy positivos, a todos los que nos han visitado les ha gustado nuestro producto”, explicó Orozco.



-La Casa de Doris – Doris Fandiño (propietaria)





El célebre restaurante La Casa de Doris trajo a Sabor Barranquilla lo mejor de su gastronomía tradicional con su posta negra, lengua en salsa, hayacas y pasteles.



“Por primera vez participamos en Sabor Barranquilla y estamos muy contentos con la recepción del público a nuestros platos. Ha sido un éxito la posta, los pasteles y las hayacas que preparamos con mucho a amor y cariño para el público barranquillero que llega a la feria”, afirmó Doris.

