Sonidos de porros y fandangos se toman este fin de semana Sabanalarga, en el centro del Atlántico, la celebración de las fiestas patronales.



Este año la fiesta municipal se realiza sin corralejas dando protagonismo a las mejores bandas del departamento y la región Caribe.

Las corralejas de Sabanalarga son reconocidos en el departamento, así como la calidad de sus pastos y fincas ganaderas.



Se celebran entre finales de septiembre y principio de octubre en honor a la patrona del pueblo la Virgen de Las Mercedes.

La celebración a la virgen de Las Mercedes, patrona del municipio, este año llega con sonidos de porros y fandangos. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

El caso es que estas fiestas con toros han dejado cientos de heridos y no menos de cuatro muertos. En la memoria de los habitantes del Atlántico aún está el recuerdo de 1995 cuando se cayó el tablado de la corraleja y dejó 74 personas heridas.

Fue un reto muy grande reemplazar las corralejas por lo que significa la cultura en nuestro municipio FACEBOOK

En el 2010 hubo tres muertos y 37 heridos, en el 2012 un muerto y heridos.



Las cosas no se detuvieron allí, en el 2018 la cifra se heridos alcanzó los 73, algunos con lesiones de gravedad.



Este año la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera ordenó que se cancelarán las corralejas en el departamento.



Para poder realizarlas los organizadores deben cumplir una cantidad de requisitos que no harían viables financieramente la corralejas.



El alcalde de Sabanalarga, Jorge Manotas, no dudo en acoger la decisión de la Gobernación y ordenar la cancelación de la presentación toros en las fiestas patronales, que iniciaron este viernes.



"Fue un reto muy grande reemplazar las corralejas por lo que significa la cultura en nuestro municipio", dijo el alcalde.

Al rimo de las músicas de bandas

"Los invitamos a disfrutar la programación musical, gastronómica y artesanal que tiene Sabanalarga. Su alcalde y los ciudadanos han decidido vivir sus fiestas sin maltrato animal, una iniciativa que respaldamos en apoyo a la vida y a las manifestaciones culturales de este hermoso municipio", afirmó la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.

Más de 4 mil personas han participado en el inicio de las actividades de este fin de semana, con el 'Festi Porros' y las alboradas con encuentros de bandas locales y regionales. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Durante la noche del viernes, el municipio vivió el 'Festi de Porros' con una muestra de las mejores bandas del género de la región Caribe, las cuales se encontraron en el Coliseo de Ferias del municipio.



La muestra musical comenzó por los anfitriones: la Banda Juvenil y la Banda 26 de enero de Sabanalarga. El segmento de las agrupaciones invitadas lo inauguró la Banda 13 de diciembre de El Guamo, Bolívar, que fue muy aplaudida por el público; seguida por la Banda 8 de septiembre de Sincé y tuvo como cierre a la Súper Banda de Colomboy.



"Hemos preparado una oferta de eventos con excelentes músicos y espacios para nuestras matronas y artesanos", destacó el alcalde de Sabanalarga, quien agregó que las actividades realizadas hasta ahora han participado más de 4 mil personas.

La fiesta sigue este domingo

En el Festi Porros quedó demostrado que estamos enamorados de nuestras tradiciones 😍

La programación continúa este sábado y domingo con 'Feria y Tradición', en el Coliseo de Ferias, donde los visitantes podrán encontrar mercado campesino, muestras gastronómicas y 'Festi pick up'.



Por otro lado, desde las 5:00 de la tarde de este sábado, en Villa Olímpica se realizará el Reinado Intermunicipal del Porro Sabanero. Tanto sábado como domingo están programados conciertos con una amplia nómina de artistas invitados.

BARRANQUILLA