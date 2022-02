Tranquilidad. Así, sin rodeos, doña Elvia Rosa Natera de Consuegra cuenta que ese es el secreto para llegar sana a los 100 años. Es una sensación que se ha convertido en su compañera de vida y que ni la pandemia del covid-19 las pudo separar.



Lo dice sentada en su silla de ruedas amoblada, con las piernas estiradas, bajo la sombra de un frondoso palo de mango sembrado hace decenas de años en el patio grande de su vivienda, una casona tradicional del barrio Guayabal, en el municipio de Baranoa (Atlántico).

Allí, a 50 minutos, aproximadamente, de Barranquilla, se mantiene gran parte del día, pero no sola. Anda rodeada de Maravilla y Blaky Andrés, sus perros; Copito de Nieve y Morinda, sus gatos; unos periquitos y una cacatúa que interrumpen el silencio predominante y ponen la melodía de fondo; y su nieta Deisy Sarmiento, quien no la pierde de vista ni un segundo.



“Yo me encuentro en este momento bien, con este calor…”, dice antes de soltar una carcajada provocada por el viento que le alcanzó a desordenar la blanca cabellera que volvió a arreglarse pasando su mano derecha por la melena.



Pero los 31 °C y el sol en todo su esplendor, sin asomo de lluvia, que sofocan a la población no fastidian a Natera. Por el contrario, es un puntapié para que cuente su historia y tantas anécdotas de mamadera de gallo.

La infancia de Elvia Natera

Nació el 14 de febrero de 1922 en la vivienda donde vive actualmente, la cual, según recuerda sin temor a equivocarse, estaba hecha de paja hasta ser reconstruida con material, como está actualmente.



Asistió al colegio durante la primaria y desde entonces participaba en los encuentros políticos de la región, espacios en los que terminó aprendiendo lo que hoy sabe. Fue ahí en esas reuniones las que sirvieron para conocer a Fausto Consuegra, seguidor del partido Liberal, a quien luego aceptó como su esposo.



La pareja se organizó y conformó un hogar con nueve hijos, de los cuales cinco aún viven. La familia creció con 19 nietos y 19 bisnietos, algunos se desempeñan en el campo de la docencia y otros intervienen en la política, un tema del que le gusta hablar y escuchar.



“En la actualidad no te puedo decir cómo van las campañas, dame unos días más y te cuento. Lo que sí te puedo decir es que van a surgir mejor que antes, porque está mi nieta que nos representa”, expresa con orgullo y entre risas, por lo que ha cogido la costumbre de encender la radio por las mañanas, cada vez que su familiar va a intervenir en las emisoras informativas del pueblo.



A doña Natera no hay necesidad de repetirle las preguntas, ni las conversaciones en las que participa a diario, ya sea de manera presencial o por teléfono. Pone a funcionar sus oídos perfectamente y el diálogo fluye, otras veces se pone a escuchar fandango, su música favorita; y en otras ocasiones no tiene problema en detenerse a oír las ocurrencias melodiosas de los periquitos. A sus 100 años, solo ha ido perdiendo parte de la visión.

Facebook Twitter Linkedin

Elvia Natera no tiene problemas en llamarle la atención a sus nietos por cualquier detalle. Foto: Álbum familiar

La vez que le dio covid-19

Y es que la centenaria lleva unos hábitos saludables, que van desde madrugar y orar hasta dar un paseo en su silla de ruedas por los barrios aledaños a su lugar de residencia, cuando cae la tarde.



“Todavía tiene noción del tiempo, sabe que estamos en política, en Carnaval, le reclama a las nietas que la dejan de visitar por una semana. Le gusta el bollo e’ yuca, gallina guisada, huevo criollo, come pescado. En la noche se le suministra su jugo de pera y de merienda se le da un complemento nutricional o fruta”, manifiesta la nieta Deisy.



Los cuidados a la señora Natera se han incrementado, pues fue diagnosticada como hipertensa y hace seis meses resultó positiva para covid-19, tras hacerse la prueba. Aunque ella sorprende a todos al declarar cómo se sintió.



“Yo no sentí nada. Le voy a decir por qué: porque yo estoy quieta, no voy a la calle, como bien, desayuno bien, hago mis cosas calladamente, nadie dice nada, ando tranquila. Yo soy una niña muy tranquila”, señala la baranoera.

Facebook Twitter Linkedin

Así lució Natera de Consuegra durante la celebración de sus 100 años junto con sus bisnietos. Foto: Álbum familiar

Los síntomas que la aquejaron, aunque al parecer no del todo según indica, fue dolor de cabeza y rinitis, por lo que debió suspender tanto los paseos en el municipio como las visitas a su morada. Antes de contagiarse, se había aplicado una dosis de la vacuna.



De esas dos semanas aisladas, salió victoriosa “gracias a Dios”, repite una y otra vez. Y con más ganas de seguir parrandeando a punta de fandango, sin dejar a un lado la buena alimentación. ¡Ah! Y de llamar la atención a las nietas que se tinturan el cabello, porque ella dice que todo debe ser natural.



“No van a llegar a los 100 años por andar echándose cosas en el cabello, las canas no se ocultan, las canas son sabiduría. A los jóvenes les digo que no se separen, que anden juntos, que vayan por el buen camino y no se desvíen”, asegura Elvia Natera.

Así celebraron el centenario

El pasado 14 de febrero, la celebración del centenario de esta baranoera no podía pasar por alto, aunque Deisy Sarmiento apunta que fue algo prudente, toda vez que el covid-19 no se ha ido. Por ello, hicieron una reunión familiar en su casa.



“Los médicos siempre nos han aconsejado que por su edad siempre esté su círculo más cercano. Asistieron todos sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos (risas)”, expresa Sarmiento.



La sala de la vivienda fue decorada con globos rosados, violetas y salmones, una torta de gran tamaño, suficiente para que comieran todos, un portarretrato de doña Natera y el número 100 para que pase a la posteridad el día del centenario de una sobreviviente de covid-19, en medio de total tranquilidad.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

