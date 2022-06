“Hablar de ‘fair play’, de juego limpio, de respeto por el adversario, no deben ser palabras, deben ser hechos”: José Mourinho... “Prefiero ser buena persona a ser el mejor jugador del mundo”: Lionel Messi... “No quiero ser una estrella; prefiero ser un buen ejemplo para los niños”: Zinedine Zidane... “En el fútbol, para ganar, no todo vale”: Tite.



Lo dicen los protagonistas. Lo afirman las estrellas. Lo ratifican los dueños del juego. En un deporte como el fútbol, en que el resultado parece ser lo más importante, es una obligación recalcar la importancia del juego limpio.



En Colombia, Roosevelt Castro Bohórquez, quien ejercía como árbitro, optó hace más de 35 años por enseñar de manera didáctica las reglas del fútbol.



"Lo hacía con un componente axiológico que venía con un minimanual de convivencia que les entregaba a los niños, en una lámina pequeña que tenía la imagen del Divino Niño, que luego mutó a la tarjeta verde ante la variedad espiritual de muchos de los pequeños y de sus padres", asegura.



Castro, que también es comunicador social y periodista miembro de Acord Antioquia, se vio motivado a terminar la analogía del semáforo (tarjeta roja y amarilla) inventado por el árbitro inglés Ken Aston.



"El nacimiento de la tarjeta verde obedeció a la fusión de un arbitraje didáctico inicialmente y luego del fortalecimiento en valores que realizaba con los niños del fútbol antioqueño. Las motivaciones fueron muchas, pero la que más destaco es la de contribuir a la paz, la convivencia y el juego en el fútbol, ante ese fenómeno de violencias asociadas a las barras bravas disfrazadas con eufemismo de barrismo social", expresa.



A miles de kilómetros, Roosevelt veía como su idea levantaba vuelo. La tarjeta verde hacía su aparición en la Serie B de Italia para la temporada 2015-2016.



"Tuve sentimientos encontrados de alegría y tristeza. La alegría de ver que nuestra estrategia fair play haya llegado allá, reivindicando cerca de 30 años de su creación. La tristeza es también ver que aquí donde nació no la tengamos en toda su dimensión para disfrutar de sus beneficios y bondades", dice.

Con Carlos Pérez, de Fútbol con Corazón, entidad que valora la tarjeta verde. Foto: Cortesía Roosevelt Castro Bohorquez

En el país, solo algunas ediciones de festivales y torneos infantiles la han tenido en cuenta, como la Copa Acord sub12 en Medellín, el Chiquifútbol en Zipaquirá y Festigol en Barranquilla.



"Es bonito ver cómo exaltan los valores de honestidad, respeto y demás que son los que premia la tarjeta verde".



Por ello, indica, "ya se la entregamos a la ONG Fútbol Con Corazón, para que, bajo su égida, realicen su implementación en los festivales y torneos que se realizan no solo en Barranquilla, sino en Miami y Panamá. Con su director ejecutivo, Carlos Pérez, hablamos de las bondades y beneficios de esta tercera cartulina arbitral, que premia ese comportamiento honesto, sincero, de respeto y juego limpio en el fútbol".



Una idea, que, según su creador, urge seguir inculcando en los niños y futbolistas en formación.



"Los niños son unas verdaderas esponjas. Ellos absorben, casi que todo lo que sus tutores le digan. Recuerdo un aforismo antiguo que siempre me recalcaba y que dice: “educa al niño y no tendrás que castigar al adulto”.



Implementar desde chicos para que en el fútbol profesional se vea reflejado. Por eso, ante la pregunta sí cree indispensable adoptarla en el fútbol profesional colombiano, Roosevelt no duda.



"Estamos en mora. El efecto espejo que da el fútbol, puede ser el reflejo para que las nuevas generaciones copien lo bueno que puede traer esta estrategia Fair Play. Los niños ven como Falcao, James o Cuadrado celebran un gol y ellos lo quieren imitar. Aprendemos con el ejemplo".

La premisa actual es la de ganar

Castro considera que hoy el fútbol ha dejado a un lado el incentivar el juego limpio y las buenas acciones por la premisa de ganar sí o sí, "aunque muchas veces hay jugadores o técnicos que no obedecen a esa dinámica del capitalismo salvaje de “ganar a como dé lugar” y realizan bonitos actos de juego limpio, como el que hizo Marcelo Bielsa con el Leeds en el 2019".



Para el exárbitro, se debería añadir reglas que incentiven. "Reglas que estimulen el juego limpio, que, así como se castiga y se crean unas multas para ello, también se permita premiar".



En la actualidad, su famosa tarjeta verde crece como una semilla en otras tierras como Argentina y los Torneos de Formación de AFA e igualmente en Irlanda, España, México, Chile y en Japón, este último país, la incorporó en un capítulo del Libro de la Moral que título 'La Otra Tarjeta' y que enseña valores a los niños del ciclo primaria.



Sin embargo, su sueño aún no termina. Espera que pronto su iniciativa sea incorporada entre las reglas de la Fifa.

