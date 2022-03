Resonaban entre murmullos las reflexiones consignadas en ‘Últimos días en el desierto’, cuando Rodrigo García Barcha, guionista y director de la película, entró dando pasos llenos de cautela a la sala Country de la Cinemateca del Caribe. Fue un nuevo capítulo de la XVI edición del Carnaval Internacional de las Artes, pasado el mediodía de ayer.



Real y para muchos mágico fue lo visto en el filme, con un Jesús siempre más cercano a lo humano que a lo divino, relacionado a la transformación que pueden causar los placeres. Y además, el personaje, sin olvidar que es el hijo de Dios, se interroga existencialmente con respecto a su destino, teniendo como constante interlocutor a quien personifica el mal.

El cineasta nacido en Colombia, que habla con acento mexicano e hizo escuela en Hollywood desde sus años de camarógrafo, se sintió feliz por el recibimiento del público, que lo reconoce por su obra y no lo deja a su suerte con el simple título de: el hijo de Gabo.

"Dios te bendiga", expresó sonriente tras la primera interacción que tuvo con una asistente, que lo llevó a sumergirse en un análisis de su cine.



Las risas gobernaron el espacio, cuando Jaime Abello Banfi, quien estuvo en rol de moderador, reveló que el padre de Rodrigo, junto a Álvaro Cepeda Samudio, comenzó trámites para crear una escuela de cine en Barranquilla a comienzos de los años 60. “Rodrigo fue engendrado en ese tiempo y tal vez por eso es cineasta. Lo digo haciendo valiéndome de la epigenética”.

Sobre la obra

“La película avanza hacia un epílogo sintético, resonante, terrenal y al tiempo enigmático, que eleva el alcance de esta paradójica película laica sobre la fe”, publicó Jordi Costa, en El País de España en 2015, cuando la película fue estrenada en Europa.



Desde entonces es un referente ovacionado por la crítica, gracias a aspectos cruciales como el poder de sus imágenes y el haber logrado el retrato que resulta humano y conmovedor, sin caer en facilismos vestidos de irreverencia.

García Barcha conversó en la Cinemateca del Caribe, sede Country, con Jaime Abello Banfi. Foto: Kronos

Su proceso de creación La intención de abordar miradas íntimas y terrenales del mesías llevó a García Barcha a navegar en textos bíblicos, de los cuales, más allá de lo descifrable que contengan entre líneas, le fascinaron por sus reveladoras riquezas literarias.



"A lo largo de la película todos los personajes expresaron su intimidad. El hijo deja ver sus deseos, el padre muestra la voluntad que tiene con relación al hijo y Jesús se encuentra con las sensaciones que lo llevan a formularse preguntas", describió García Barcha.



En medio del diálogo, del público surgió la pregunta sobre si es la vista en el Carnaval de las Artes su mejor película, frente a lo que el director sonrió antes de decir: "cuando uno piensa una película se imagina una obra maestra.

Luego, al tener el guion, comienza a andar con algo de humildad. El rodaje es agotador, el montaje es una plegaria y al final lo único que uno termina esperando es que el resultado no cause vergüenza". Y propiciando una risa general agregó: "esta película la quiero, aunque me frustra".

Lo que se acerca

Tras el éxito vivido con producciones relacionadas a distintas plataformas, García Barcha anunció que produjo 'Noticia de un secuestro', libro de su padre que llegará a la pantalla de Amazon Prime, con la dirección del reconocido director chileno Andrés Wood.



Por otra parte, confirmó la grata impresión que le han causado los guiones de 'Cien años de soledad', que llegará a Netflix en formato serie.



"José Rivera (guionista puertorriqueño) ha hecho un gran trabajo adaptando desde la primera escena. Hasta hoy los guionistas han respetado mucho a García Márquez y eso resulta complejo. Hay que adaptar y Rivera lo está haciendo con buen criterio", sostuvo.



Previo al foro, García Barcha, atendió a diversos medios y conversó sobre su visita a Barranquilla y a Cartagena, donde, junto a su familia, llevarán las cenizas de su amada Gaba, su madre. En medio de cuestionamientos profesionales y personales surgió una pregunta sobre su media hermana, Indira Cata, a la que respondió "No hablo de Indira, que ella hable por sí sola".



Por la tarde, visitó el sitio preferido por su padre en Barranquilla, La Cueva, donde se lleva a cabo parte de la programación del Carnaval de las Artes.

Kronos

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla