El candidato presidencial Rodolfo Hernández se comprometió a revisar los costos de las tarifas de energía que pagan los habitantes de los ocho departamentos del Caribe colombiano.



Hernández llegó a Barranquilla el martes por la noche, y este miércoles en la mañana inició su agenda con empresarios y algunos políticos del Atlántico.

"Esas tarifas son el resultado de los costos que presentan los que toman los negocios. Yo voy a revisar minuciosamente cuáles son esos costos, que son impagables y que los presentan como reales. Vamos a revisar el tema en el primer mes, no gastarnoa cuatro años en eso", declaró el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción,



El ingeniero atendió a los medios de comunicación en el Gran Malecón, desde donde explicó su plan de Gobierno y tocó temas importantes para la región Caribe como el servicio de energía y las altas tarifas.

"Si sigue siendo alto, toca buscar una solución, sobre todo para los estratos 1, 2 y parte del 3", agregó, al tiempo que agradeció el respaldo dado en las últimas semanas en las urnas.



“El pueblo colombiano votó por un cambio contra el capitalismo. Al país le han metido 19 reformas tributarias en 30 años, malgastando la plata de todos. Por eso se cansaron.”, expresó.



“Mientras que sigan administrando los ladrones, esto no lo arregla nadie", añadió.



Habló también sobre la situación migratoria. “Haber cerrado la frontera ha generado violencia, que se creen bandas y en ese cruce quienes se mueren son los pobres. Son los que pagan las consecuencias entre peleas de políticos.



En ese sentido, aseguró que lo primero que hará es "retomar las relaciones con Venezuela. Esto lo que ha traído ha sido pobreza al país”.

Sobre las críticas y respaldos

Sobre las críticas que ha recibido en las últimas horas por la propuesta sobre la jornada electoral, el excalde de Bucaramanga respondió tajantemente que “Petro se ha dedicado con todas esas bodegas a desvirtuar todo lo que digo".



"Yo soy el que quiero trabajar por Colombia desde las 5 de la mañana”, indicó.



Hernández también se refirió al apoyo del pueblo colombiano al tema de su hija secuestrada y posteriormente asesinada por el Eln.



“Ya estamos pasando el duelo, es muy difícil superar eso. Estamos dedicados como dice la ley, a hacer los trámites jurídicos y poder entrar a hacer la declaración de desaparición forzada”, aseguró.



Y aseveró que haber pasado por ello, no será motivo para tomar venganza contra el Eln cuando llegue al poder.



“Colombia está cansada de tanta violencia, de que no podamos vivir y trabajar en paz. Necesitamos un presidente que una a los colombianos, que genere empatía y tranquilidad”, puntualizó.

