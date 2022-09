En Barranquilla, el robo de tapas de alcantarillas ha sido una constante desde siempre, lo que ha provocado varios accidentes en la ciudadanía de a pie e incluso los que se movilizan en vehículos.



Y tras la muerte de la joven Luisa Fernanda Pacheco Peralta, quien en la madrugada del pasado jueves 15 de septiembre cayó a una alcantarilla sin tapa en inmediaciones de la Universidad del Norte, las voces de rechazo y el pedido de las autoridades por poner mano dura a este delito, no se ha hecho esperar.



279 tapas robadas en lo que va de 2022

De acuerdo con Triple A, en lo transcurrido del año 2022 han sido robadas 279 tapas de alcantarillas en Barranquilla. El mes de junio fue el que presentó mayor incidencia de robos con 48 tapas hurtadas en diferentes puntos del distrito.

En lo que va corrido del año, 279 tapas de alcantarillas han sido robadas en Barranquilla. Foto: Cortesía

¿Qué dice Triple A?

La empresa de alcantarillado aseguró a través de un comunicado, que "al presentarse este hecho delictivo, la compañía procede a instalar nuevas tapas con un material diferente, es decir, de ferroconcreto que están construidas por una parte metálica con un núcleo de concreto, de mayor peso y menos atractivas por tener menos material metálico".



Triple A recalcó que "en la ciudad también se encuentran registros telefónicos y canales pluviales, que suelen confundirse con alcantarillas destapadas y que no corresponden a la operación del sistema de redes de alcantarillo sanitario que opera la empresa".



Asimismo, indicó que es importante que este tipo de hechos sean denunciados, por lo que la línea de atención está disponible para atender estos casos y otros que puedan presentarse.



"El sistema de alcantarillado es vital para la calidad de vida de las familias, por eso debemos cuidarlo, reportando el robo de tapas a través de la línea 116 y las redes sociales de la empresa, como también denunciando ante la Policía a las personas que hurtan estos elementos".

Las tapas de registros telefónicos suelen confundirse con los alcantarillados sanitarios. Sin embargo, también se registran robos en estas que ponen en peligro a la comunidad. Foto: Agencia KRONOS

Imponer penas restaurativas

Es un flagelo de delitos menores. Los capturan en flagrancia y un par de días después están caminando en la calle FACEBOOK

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, enfatizó que se debe buscar maneras para que la justicia pueda imponer penas restaurativas para que les toque trabajar y reponer esas tapas.



(También: Gran Premio del Caribe: carrera de Fórmula 1 en Barranquilla podría ser un hecho)



“El llamado es a que no se las roben, que se den cuenta que tienen un costo social, a que debe haber una mejor disposición de esas personas cuando son aprehendidos robando esas tapas de alcantarillas”, recalcó Pumarejo.



"Es un flagelo de delitos menores y desafortunadamente son aprehendidos los responsables, a veces hasta en flagrancia, pero un par de días después están caminando en la calle nuevamente”, añadió el mandatario distrital.



Pumarejo expresó que ya se dieron instrucciones a las diversas empresas de servicio público para que se busquen alternativas para que no todas las tapas tengan que ser en acero y de esa manera no puedan ser comercializadas.



“Cabe anotar que muchas ya los son y aun así no se dan cuenta y se las roban para después botarlas por ahí porque no les sirven”, indicó.