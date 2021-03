El plan de Barranquilla para frenar el robo de tapas de alcantarilla

La accidentalidad de personas y vehículos al caer en alcantarillas destapadas en Barranquilla parece ser una situación más frecuente de lo que muchos piensan.



En sectores del Centro de la ciudad y algunos barrios del suroccidente hay lo que algunos llaman verdaderas trampas mortales, como quiera que no es raro encontrar en andenes y calles alcantarillas sin tapas y sin señales, en las que han caído peatones que sufren raspones y hasta fracturas.

También caen motos y carros, que reportan daños mecánicos y ciclistas que son quizás los más afectados, puesto que al daño de la bicicleta le deben sumar los raspones, golpes y hasta lesiones que les puede dejar un accidente de este tipo.



La queja de la ciudadanía aumentan cada día, reclamando que se acabe con un delito que las autoridades no han sabido enfrentar con eficacia, que no es nuevo y que parece ser un mal histórico de esta capital.



Lo cierto es que las autoridades no se atreven a confirmar que se trata de bandas dedicadas al robo de estas tapas de hierro, que es conocido que se venden como material reciclable en chatarrerías.



El robo de tapas de alcantarillas y rejillas es atribuido a algunos habitantes de la calle, a quienes se les sindica de llevárselas para comprar drogas. Estas son vendidas en centros clandestinos por las que les pagan cifras irrisorias.

Tapas de concreto

Según la empresa Triple A, encargada de la operación del acueducto y alcantarillado de la ciudad, en 2020 fueron hurtadas 294 tapas de hierro. Y en que va de 2021 se han robado 35 unidades.



Estas son las reportadas, no siempre hay reporte de la comunidad. Hay días en que se denuncian a la línea 116 de la compañía, hasta tres robos de tapas.



El año pasado la empresa reportó que se instalaron 294 tapas, que costaron 58.800.000 pesos. “El trabajo implica trasladar una cuadrilla conformada por un supervisor y dos oficiales en un camión hasta el sitio”, explicó un vocero de la oficina de comunicaciones.

Las tapas de los contadores de agua, también se las roban. Foto: Archivo EL TIEMPO

En la actualidad, la Triple A las reemplaza por tapas de ferroconcreto, que tienen un costo aproximado de 200.000 pesos cada una. Estas contienen poca cantidad de hierro y un núcleo de concreto, que por su peso no son fáciles de retirar.

Debate en el Concejo

El concejal Antonio Bohórquez aseguró que, antes de finalizar el periodo de sesiones del año pasado, dejó una constancia sobre la preocupante situación que se presenta en la ciudad por el número de accidentes y demandas que afronta la Alcaldía por insucesos ocurridos por estas trampas en las calles.



“Estamos documentando, recogiendo testimonios e información sobre el número de demandas que afronta la Alcaldía por este tipo de situaciones”, señaló Bohórquez, quien anuncia que antes de terminar el presente periodo de sesiones tendrá listo un debate en la corporación.

Al concejal va más allá del robo de tapas de alcantarillas y también le pone la lupa a las zanjas y la falta de rejillas, que no tienen señalización y en la que han caído un gran número de personas. “Esto se trata de la seguridad integral del ciudadano”, subraya.



Mildred López, comerciante del barrio Olaya, asegura que en diciembre salió a manejar bicicletas y no vio una alcantarilla sin tapas y cayó en el sitio. “Se la robaron en la noche, porque siempre pasaba por allí y me conocía el lugar de memoria”, contó.

La mujer asegura que terminó con unos raspones y moretones, y la llanta delantera de la bicicleta averiada.



“No alcance a poner la demanda, un abogado amigo me dijo que dejé pasar mucho tiempo”, contó la mujer.

Un plan piloto

Ante el crecimiento número de quejas, casos evidenciados y como si fuera poco demandas, la Alcaldía de Barranquilla tiene un plan que comenzará a poner en práctica esta misma semana en una sector, que será la especie de piloto.



El Secretario de Obras Públicas de Barranquilla, Rafael Lafond, dijo que el plan consiste en cambiar las tapas de alcantarilla por unas de plástico, que no es reciclable y por consiguiente no tiene ningún valor comercial.



El funcionario señaló que inicialmente se tomará como piloto el sector de la canalización del arroyo de La Felicidad, segundo tramo, que recorre los barrios Los Andes, Los Pinos y Recreo.



A lo largo de un kilómetro (de la calle 54 con carrera 37 a las calle 57 con carrera 27) de la canalización se instalarán unas 400 tapas de plástico, que van para resistir el tráfico pesado, las que se encuentran en plena vía, a las de peso más sencillo que se encuentran en los andenes y cajas, o chimeneas, para los acceso a la zona de drenaje y realizar los mantenimientos.



“Es un plan piloto que intentaremos extender a toda la ciudad”, puntualizó Lafond, quien espera con este apuesta ponerle fin a un viejo mal que arrastra la ciudad.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

