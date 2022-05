Si bien el robo de cabello es un flagelo que no es nuevo en el Atlántico, este jueves volvió a generar alerta entre la población por el caso de una mujer que denunció el presunto hurto del que asegura ser víctima.



El hecho ocurrió en el barrio Los Ciruelos, del municipio de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla, donde la joven Yorleidys Aguilar, de 27 años, señala que la drogaron para cometer el supuesto ilícito.

Dice que eran tres hombres y una mujer, que llegaron a su vivienda ofreciéndole dinero para comprar su cabello rojo y rizado. Ella no aceptó, pese a la insistencia del grupo que iba de casa en casa.



En eso, le pidieron un vaso con agua y fue allí cuando, según denuncia, le aplicaron una sustancia y le cortaron el cabello. Posteriormente, le dejaron 40.000 pesos antes de abandonar el lugar.



Sin embargo, en la versión que entregaron los señalados, indicaron que no le hicieron nada a la denunciante y aseguran que Aguilar quería más dinero, pese a que supuestamente ya habían acordado un precio.

La historia de una estilista víctima con otra modalidad

Tras este nuevo episodio, EL TIEMPO se dio a la tarea de consultar con estilistas reconocidos en el sector de imagen y belleza a nivel local, quienes explicaron desde sus experiencias cómo evitan el mercado negro del cabello en Barranquilla y Atlántico.



De hecho, una de ellas es la estilista Paulina Córdoba Herrera, quien fue víctima de una modalidad de robo de cabello en la ciudad.



“Así como están robando cabello o que le ofrecen algo a la persona y después le salen diciendo que no, en mi caso la modalidad fue otra: me contactaron, me dijeron que necesitaban nueve extensiones de las más largas”, empieza a relatar.



Córdoba, con 15 años de experiencia en este sector, agrega que los supuestos clientes decían que estaban en Riohacha (La Guajira), le prometieron una consignación y pasaban a recogerlas. No le vio malicia al asunto, ya que vende extensiones a nivel nacional e internacional.



“La persona que llegó se parqueó en la parte del frente, no en el local. Arreglé las extensiones. Sí me llegó la consignación, pero como cheque por un mensaje y no la miré. Eso fue un viernes, el sábado tenía que reflejarse. Sin embargo, salió fondos insuficientes y pues me golearon casi 9 millones de pesos”, expresa la mujer.

Denuncia que están estafando con su nombre

Paulina Córdoba señala que el negocio del mercado negro se ha incrementado, porque “el cabello ha pasado a ser oro” y lo valioso que son estos temas de las extensiones.



“Sucede que a veces no encuentran el cabello adecuado, el cabello ideal, ya ven víctimas y por eso quieren hacer ese tipo de cosas. Mientras que, por lo menos Extensiones Paulina Córdoba, tienen sus recolectores ya sea con Perú, con Brasil. Ellos cortan el cabello, nos mandan fotos de las niñas que quieren vender su cabello y nosotros les compramos por lotes a ellos”, explica.



Agrega que muy poco compra en Barranquilla o en el país, ya que generalmente los cabellos de aquí llegan tinturados, procesados químicamente, por lo que prefieren recolectores internacionales.

“Yo soy galardonada en México por las obras que hago, pero han estado contactando bajo mi nombre. Cuando sea así, llamen primero, se asesoren, hagan una videollamada para ver si es verdad que se trata del establecimiento de Paulina Córdoba, pero que te diga yo quién es la persona o cuáles son las bandas delincuenciales no sé”, señala Córdoba.



Dice que los valores del cabello en el mercado negro varían desde los $ 300.000 hasta $ 1 millón, dependiendo la cantidad que necesite la persona, el largo y otros factores similares.



Asimismo, indica que para evitar que estos negocios ilegales se infiltren en su proyecto, no compra cabello que ya esté cortado. Más bien ella misma y su equipo se encargan directamente de cortarlo de manera voluntaria.

Esto dice el estilista de El Cole, hincha de la Selección Colombia

Otro estilista que se desmarca de ese mercado negro es Neftaly Díaz, el mismo que, desde hace décadas, está detrás de los peinados coloridos y extravagantes de El Cole, famoso hincha de la Selección Colombia.



“Cuando cortan el cabello bruscamente, se reconoce porque se pierde casi que un 50 por ciento de cabello entre largos y cortos. La persona que va a donar o vender el cabello debe ser consciente de lo que está haciendo. Ya lo que sucedió allá (en Malambo) es vandalismo, es otra cosa”, expresa.



Díaz compara el mercado negro del cabello con la compra de un celular robado, porque detrás de ese hecho “puede haber un muerto, puede haber cualquier cantidad de cosas”.



En su caso, prefiere que sea por medio de una donación y que dicho proceso de donación se haga directamente en la peluquería, que la persona que lo done tenga al frente a la persona que lo va a recibir, y su equipo se encarga de cortarlo ante la supervisión de los interesados.



“No se tiene conocimiento de que se esté haciendo seguimiento (por parte de las autoridades) en Barranquilla. El debido protocolo, si van a comprar el cabello, tiene que certificarse, tomar evidencias de donde proviene el cabello para evitar inconvenientes”, cerró Díaz.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

