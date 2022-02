Mientras que la Policía Metropolitana de Barranquilla descarta la presencia de una banda dedicada al hurto de relojes de alta gama, los hechos parecen demostrar lo contrario.



(También: Capturan a presunto responsable de atentados y extorsiones en Barranquilla)



Por lo menos así lo evidencia el robo de un reloj de marca Rolex a un empresario barranquillero, que al parecer fue seguido por hombres armados desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz y lo despojaron de sus pertenencias. El monto del robo superó los 40 millones de pesos.

Cabe recordar que en noviembre la víctima de un caso similar fue el jugador del Junior Fabián Sambueza y su hermano, a quienes los delincuentes también siguieron desde el aeropuerto y atracaron en el norte de la ciudad, donde los despojaron de lujosos relojes.



La cosa no paró allí. 24 horas después la actriz Kimerly Reyes, junto a su esposo Federico Severini, fueron víctimas de un atraco. También fueron seguidos desde el Ernesto Cortissoz y atracan en el norte de la ciudad, despojándola en especial de joyas y reloj de alta gama.



(Lea también: Muelle de Puerto: la recuperación de la historia en una ‘puerta de oro’)



La Policía insiste en que esta banda dedicada al robo de relojes finos no existe, que se tratan de casos aislados y que ya se tienen identificados los vehículos en que se movilizan los delincuentes y la investigación sobre los presuntos responsables avanza.



(No deje de leer: Camioneta robada en Barranquilla aparece en comando político de Ciénaga)



El coronel Luis Sandoval, comandante Operativo de la Policía Metropolitana, informó que en estos momentos se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información por hurtos violentos.

BARRANQUILLA