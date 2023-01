Ricardo Ray y Bobby Cruz tienen 55 años de estar pegados con sus temas entre los salseros de Colombia, en especial de la región Caribe. Alguna vez se dijo que entraron al cono sur del continente por Cali y, otra versión, por Caracas. Sin embargo, su ingreso fue por ‘La Puerta de Oro’: Barranquilla.



En ese sentido gira el tema del libro ‘Richie & Bobby en el corazón de Barranquilla’, que el escritor y periodista Fausto Pérez Villarreal presentará el próximo 15 de febrero en su ciudad natal: Barranquilla.



Foto de la primera visita de los salseros: en el centro, Richie Ray; a la der., Bobby Cruz; a su lado, con lentes, el periodista Heriberto Fiorillo. Foto: Foto: álbum familiar de Heriberto Fiorillo.

Son 166 páginas de ‘Los Reyes de la Salsa’, que en febrero, precisamente, cumplirán 55 años de pisar por primera vez tierra de América del Sur. El texto, impreso por Santa Bárbara Editores, es prologado por una autoridad de la música: el escritor e investigador vallecaucano Umberto Valverde.



La portada fue diseñada por Orlando Campero, barranquillero residente en Puerto Rico. El libro cuenta con una pintura del artista barranquillero Rubén Miranda y la discografía de los músicos recopilada por Andrés Campo Uribe.



Catedrático de la Universidad Sergio Arboleda –en Barranquilla y Santa Marta–, Pérez Villarreal, con poco más de 40 años de experiencia en periodismo y múltiples premios en ese campo, ha publicado libros sobre deporte y música, destacándose en este último renglón como biógrafo de Alfredo Gutiérrez, Juan Piña, Aníbal Velásquez y Nelson Pinedo, entre otros. El TIEMPO habló con él sobre su nueva obra.



Portada del libro que será lanzado el próximo 15 de febrero. Foto: Prensa Fausto Pérez V.

Cómo surge la idea del libro?

La idea de escribir este libro surgió la noche del 21 de noviembre de 2017, en el hotel Windsor de Barranquilla, poco antes de que me concedieran el Premio Luna, en el Salón Jumbo. Sostuve un extenso diálogo con Richie Ray y Bobby Cruz sobre aquella histórica primera visita a nuestra ciudad, en el Carnaval de 1968.



La charla la continuamos en el camerino del Jumbo. Cantante y pianista ahondaron sobre aquella experiencia. Cuando me entregaron el reconocimiento, junto a Richie y Bobby, Ley Martin dio la primicia de la investigación y redacción del libro.



¿Cuánto tiempo le tomó la investigación hasta el inicio de la redacción?



Cinco años exactos. Terminé el trabajo de investigación, redacción, confrontación y corrección el 21 de noviembre de 2022. La puerta de entrada de la agrupación fue Barranquilla, lo cual desmiente muchas versiones erróneas de otros lugares. Sin exagerar y sin falsa modestia, este trabajo aclara cualquier duda que existía sobre la primera visita de los denominados 'Reyes de la Salsa' no solo a Colombia, sino a Sudamérica.



La entrada fue por Barranquilla y no por Caracas ni Cali como llegó a afirmarse en algún tiempo. Es cierto que Richie y Bobby estuvieron en 1968 en esas dos ciudades, pero primero lo hicieron en Barranquilla, en febrero de ese año. Y eso está corroborado con artículos periodísticos y fascímiles de la época de los importantes medios impresos.



¿Cuándo se enteran Ricardo y Bobby Cruz que viene un libro de ellos?

Richie y Bobby se enteraron de la investigación y redacción de este libro en el escenario del Salón Jumbo de boca de Ley Martin. Fue él quien hizo el anuncio. Los músicos manifestaron su complacencia y afirmaron estar dispuestos a colaborar con toda la información requerida para desarrollar el trabajo.



¿Qué tanto colaboraron y cuánto?

Muchísimo. No encuentro las palabras para expresar mi gratitud. A la disposición de los maestros, con sus respuestas a los múltiples interrogantes que se desencadenaron se adicionó el aporte incondicional de Édgar Acevedo Zarante, manager de Bobby Cruz, quien me facilitó encuentros por Zoom con el maestro Bobby.



¿Qué es la agrupación para el amante de la salsa de Barranquilla, el Caribe y Colombia?

Considero que Richie Ray y Bobby Cruz constituyen el goce y la nostalgia del salsero barranquillero; son la base de su banda sonora, su esencia. La música de ellos hizo nido en el corazón y el gusto de los barranquilleros.



¿Por qué un lector debe tener el libro?

Porque al estar entronizados en los corazones de los barranquilleros con su abundante repertorio se hace necesario conocer en detalles la historia de estos artistas y su vínculo con nuestra tierra.



¿Cuál es su tema preferido de Richie y Bobby?

‘Bella es la Navidad’ por cuanto me remite a mi infancia, a la Navidad, que es la época más sublime del año.



¿Cuál es el sueño que aspira a materializar con este libro?

Presentarlo también en el Carnaval de las Artes, con la presencia de Bobby Cruz, que cante así sea un mochito de 'Bomba en Navidad', aunque estemos en abril, y que Heriberto Fiorillo (tiene foto de 1968 con los músicos, en el Hotel Victoria, donde se alojaron y donde su padre era el administrador) esté presente, siquiera dentro del público.



¿De quién fue la idea del título del libro?

Mía. Surgió luego de largas jornadas combinando ideas. Les pedí títulos tentativos a varios amigos, pero ninguno me satisfizo. Una noche de insomnio salió por fin el bendito título: 'Richie y Bobby en el corazón de Barranquilla'. Enseguida dije para mí: ¡este es, nojoda!



¿Qué lugar, en su concepto, ocupan Richie y Bobby en la historia de la salsa?

Lo respondo de una, sin pausa. Son lo máximo, lo más granado, los legítimos e indestronables ‘Reyes de la Salsa.



¿Qué le faltó a tu libro que ahora, que está impreso, lamentas?

No haber metido una foto de Richie y Bobby con Pedro Juan Meléndez y la esposa de este, en el Salón Veracruz, tomada en aquel Carnaval de 1968. Rodrigo 'Pana' Meléndez, hijo del maestro Pedro Juan, me la cedió tarde.



¿Alguien en especial a quién agradecer por la publicación de este libro?

A mi amigo Álvaro de Jesús Ariza Fontalvo, un ángel que Dios me puso en la tierra.