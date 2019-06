Después de cinco años, el restaurante el Rex cierra sus puertas

El cierre de unos de los sitios más emblemáticos del centro de Barranquilla se produce por segunda vez, pues el restaurante el Rex, negocio que le permitió tomar vida al antiguo cine que funcionaba en el lugar, dejó de brindar sus servicios hace 10 días, lo cual llamó la atención de sus usuarios y de los transeúntes del sector.

Insostenibilidad, causa principal que le apunta al cierre de este restaurante que desde el 2014 abrió sus puertas para brindarle una nueva propuesta a los comensales de Barranquilla, ofreciendo comidas típicas de la Costa y show de teatro en vivo, además de la proyección de películas.



La reapertura del Rex costó 1.800 millones de pesos, ya que a sus actuales propietarios, cinco empresarios que decidieron apostarle a esta edificación, les tocó prácticamente construirlo de nuevo, debido al deterioro que presentaba era bastante.

El Rex funcionó por 70 años como cine para adultos, por lo que se convirtió en un lugar muy visitado desde que fue abierto al público en el año 1935. Tras su cierre, estudiantes de la Universidad del Norte hacen un proyecto de restauración del lugar, el cual se cumplió hace cinco años.



"Hace un año comenzó la crisis, las personas dejaron de venir porque no habían parqueo para los carros, no es justo pensar en la cuenta del consumo y en un comparendo", afirmó la directora de Asocentro, Dina Luz Pardo.



Pese a que esta crisis llevó a que hace unos días el restaurante tomará la decisión de cerrar hasta nueva orden, debido a que buscan la forma para que no sea definitivo.



"El centro hace años está en crisis, por lo que inversionistas deben hacer lo imposible para crear sostenibilidad en sus negocios", apuntó Pardo.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2