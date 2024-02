Reunión con Petro sobre tarifas de energía no ofreció soluciones concretas al problema

En medio de la discusión sobre las altas tarifas de energía en la Región Caribe, se han generado opiniones encontradas tras la reciente reunión entre el presidente Gustavo Petro y representantes de la bancada costeña, donde se planteó la necesidad de revisar la fórmula para fijar dichas tarifas.



El encuentro en la Casa de Nariño, este miércoles, ha generado opiniones divergentes y dejando en el ambiente una incertidumbre sobre el futuro de las tarifas de energía en la Región Caribe, donde unos 11 millones de costeños enfrentan tarifas que muchos consideran impagables.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se mostró optimista respecto a la propuesta del presidente, señalando que la revisión por parte de la CREG podría representar un paso positivo para los usuarios de energía en la Costa Atlántica.



Verano afirmó haber entregado al presidente un documento con propuestas en favor de los usuarios, resaltando la injusticia de las tarifas más caras del país y el cobro de pérdidas de energía a los usuarios.



Sin embargo, no todos comparten esta visión optimista. El empresario César Uparela, en declaraciones a Emisora Atlántico, expresó su descontento, señalando que las propuestas planteadas por el presidente Petro no ofrecen soluciones a corto plazo y que la problemática se resolverá con recursos económicos.



Uparela enfatizó en el sobrecosto del 30% en la región, advirtiendo sobre un posible aumento del precio del kilovatio hora en los próximos meses.



Por su parte, la Liga de Usuarios de Servicios Públicos expresó su preocupación por la falta de soluciones concretas en la reunión.



Norman Alarcón, coordinador de la Liga en la Región Caribe, señaló que las propuestas del presidente no abordan las verdaderas causas del problema y no ofrecen soluciones inmediatas. Alarcón destacó la necesidad de cambios más profundos en la estructura tarifaria y criticó la falta de especificidad en las propuestas del mandatario.

