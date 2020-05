Docentes, entre la reinvención y la conexión desde los hogares

Los docentes de Barranquilla y el Atlántico conmemoraron este viernes un día atípico del maestro. Dictando clases, pero alejados de las aulas. En espacios reducidos de sus hogares que han adaptado como área académica desde hace dos meses que cerraron las aulas por la presencia del covid-19 en Colombia.

Dos profesoras contaron sus experiencias con respecto a la situación. Bleydys Vargas y Katherine Barragán se refirieron a los retos de educar en épocas de cuarentena. Ambas son docentes, pero con contextos distintos: Bleydys prepara sus clases en el área urbana y Katherine lo hace para el área rural.



Coinciden en que desde un principio la situación ha sido difícil, pero a diario trabajan en hacerla llevadera.



De acuerdo con la profesora de transición, en la Institución Educativa Distrital (IED) José Consuegra Higgins, de Barranquilla, la primera semana después del anuncio de la suspensión de las clases en las aulas se aprovechó para ver los recursos, canales de comunicación y contenidos útiles para realizar de una mejor manera el proceso. De ahí salieron las guías de aprendizaje.

“Fue complejo, los estudiantes no se adaptaban, no todos tienen los recursos, algunos tienen whatsapp, otros tienen mensajes de texto, algunos tienen acceso al correo, pero no es frecuente”, aseguró Vargas, la docente, de 36 años.



Agregó que el momento ha provocado que las clases sean particulares, pues una conexión simultánea ocasiona que la red colapse o que un grupo de estudiantes quede sin señal y deba repetir la lección.



“Tengo cuatro casos sin whatsapp, entonces los llamo y los oriento. Pero en otros grupos hay estudiantes que no han recibido nada”, dijo Vargas.

Buscando la manera de acercar sus temas dictados a los alumnos, se ideó un video en el que recrea un cuento animado dentro del programa ‘Todos a leer’ y la pista de fondo es un reguetón. “Me senté a repensar cómo llegarle al estudiante. Cuando vi la historia, le puse un montaje de reguetón, porque la idea era motivar a los chicos”, explicó Vargas, quien tiene un grupo de 25 estudiantes a cargo entre 4 y 6 años de edad.



Por su parte, Barragán, docente de Bachillerato en la Institución Educativa Nuestra Señora de Pitalito, de Polonuevo, sostuvo que el mayor reto en el área rural es cómo llevar la información a los alumnos, si la conexión a internet y la señal son precarias.

Si bien, ya no viaja de Barranquilla, donde vive, hasta Polonuevo a diario, mantiene su horario intacto en el que debe madrugar, ya no para trasladarse al aula, sino para combinar sus deberes entre el hogar y las clases, según afirmó.



“Cambian los hábitos. Ahora debo adaptar las clases por whatsapp, por messenger y quienes no tienen acceso a ninguno de estos dos medios, los llamo”, dijo la profesora, quien dicta Lengua Castellana a unos 100 estudiantes entre 7° y 11° por semana.



Añadió que se han flexibilizado los métodos de evaluación y tienen en cuenta también el aspecto actitudinal.

La llamada, una salida

Previendo que no todos los estudiantes cuentan con acceso a internet, las secretarías de educación distrital y departamental corroboran que las llamadas hacen parte de un sinnúmero de estrategias para llegar a todos.



Además, “la institución se ha encargado de entregar a sus acudientes talleres y guías en físico”, resaltó la Secretaría Distrital.



En cuanto a la Secretaría Departamental, informó que se diseñaron planes de trabajo según los niveles. Siendo así, se les entregó material en casa, cuentan con el apoyo de emisoras comunitarias y el canal regional con la producción de contenidos.





DEIVIS LÓPEZ ORTEGA

Corresponsal de EL TIEMPO

BARRANQUILLA

En Twitter: @DeJhoLopez​

