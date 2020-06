Retiran a soldados que se grabaron con botella de licor en Atlántico

Luego de haberse conocido un video en el que dos uniformados se grabaron con una botella de licor en un vehículo mientras prestaban servicio en Puerto Colombia, el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, anunció que fueron retirados de la institución.

(Lea también: Reducción de los delitos durante la cuarentena en Caldas es del 44 %)

En el video, se ven dos soldados del Batallón de Policía Militar No. 2 escuchando reguetón y uno de ellos levanta una botella con una bebida alcohólica, a pesar de que se encontraban vigilando el municipio atlanticense en una camioneta contratada por la Alcaldía con el fin de hacer cumplir el aislamiento y ley seca a los habitantes de esta población.



El general Zapateiro informó que los uniformados “incumplieron con el código de honor y con la misión impuesta durante actos del servicio", por lo que fueron retirados aplicando la normatividad vigente.

(1) En referencia al comportamiento de tres uniformados en Puerto Colombia, #Atlántico, la semana pasada, que incumplieron con el código de honor y con la misión impuesta durante actos del servicio, dando aplicación a la normatividad vigente fueron retirados de la institución. — MG. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) June 7, 2020

(Le recomendamos: El drama de las trabajadoras domésticas en medio de crisis de covid-19)

“El proceso adelantado por el comando de Personal ajustado a las normas, permitió el descuartelamiento de los soldados que pertenecían al Batallón de Policía Militar No. 2, de Barranquilla, mediante Orden Administrativa de Personal No. 1553, del 3 de junio de 2020”, indicó.



Agregó que la decisión se tomó tras no ceñirse a las calidades de buen servicio y convivencia, desligándose de las funciones impuestas.

(Le puede interesar: Lanzan campaña 'Mi casa, mi hogar' en contra del maltrato infantil)

“Importante señalar que el personal militar obligatoriamente debe cumplir siempre con las leyes y normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico”, concluyó Zapateiro.



El video, que se conoció públicamente el pasado 2 de junio, generó la reacción de rechazo por parte de la ciudadanía, incluyendo el de la Alcaldía de Puerto Colombia que, a través de la Secretaría de Gobierno, se refirió a la sanción a la que se exponían los militares y se le solicitó a la empresa de transporte que hiciera el relevo del conductor que también aparece en la grabación.

El hecho se difundió en las redes sociales, luego de que durante ese fin de semana rigiera durante las 48 horas entre el sábado 30 y el domingo 31 de mayo la ley seca, además del aislamiento preventivo obligatorio por covid-19.

BARRANQUILLA