Gustavo Petro logró una aplastante victoria en todos los departamentos del Caribe colombiano, en especial en el Atlántico, donde había gran expectativa por el pelea que sostienen el Pacto Histórico y los representantes de los partidos tradicionales en esta zona del país.



De los 8.523.956 votos que este domingo logró Petro en en todo el territorio nacional, la costa le colocó 1.885.762 sufragios, siendo el Atlántico el que más le sumó con: 479.049 votos.



(También: Lo más curioso en las elecciones presidenciales en Barranquilla)



De estos 256 mil en Barranquilla, ganando el pulso a la maquinaria que mantuvo la dispuesta la Coalición Equipo por Colombia, en su apoyo al candidato Federico Gutiérrez.

Gutiérrez ganó en los municipios del sur del departamento: Luruaco, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz, Suan y Santa Lucia. En total, su votación en esta sección del país fue de 233 mil votos. En el resto del territorio, 16 municipios y Barranquilla, barrió Petro.



Cabe destacar que departamentos como Cesar y Córdoba que fueron centro de votación de la derecha, en especial del expresidente Álvaro Uribe, el Pacto Histórico ganó con 190.420 y 318645.



Mientras que en Bolívar (359.593), La Guajira ( 113.489), Sucre (198.095) y Magdalena (226.501), los electores volvieron a repetir su apoyo a Petro como en el pasado 13 de Marzo.



En el Magdalena el Pacto Histórico también derrotó a las familias tradicionales que se habían unido en torno a la campaña de Gutiérrez.



"Llegó el momento que la Costa determine elegir a un presidente costeño", dijo Petro durante su discurso en Bogotá, para agradecer a sus electores por el triunfo en esta primera vuelta. Aprovechó para pedir a los habitantes del Caribe que no votaron por él que para la segunda vuelta lo hagan.

Facebook Twitter Linkedin

En estas elecciones no hubo aglomeraciones ni largas filas en los puntos de votación. Foto: Agencia Kronos

¿Por qué le fue mal al Equipo por Colombia en Barranquilla?

Para algunos analistas, el descalabro de la fuerza electora de los partidos tradicionales y de la familia Char, en cabeza del exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, fue una: los políticos no salieron a la calle a buscar los votos.



(Lea: Barranquilla: así fue jornada de elecciones presidenciales este 29 de mayo)



Por lo menos eso fue lo que se vio en muchos puntos de votación del área metropolitana de Barranquilla, donde hubo un marcado abstencionismo.



En esta ocasión no se vieron los buses ni las largas filas de taxis movilizando electores, como se registró el pasado 13 de marzo, en las elecciones al Congreso.



Algunos congresistas entrevistados en medios locales, desmintieron esa versión y la acusación de haberse quedado en su casas, al asegurar que hicieron la tarea, que trabajaron con sus electores y que tenían muestra de ese esfuerzo documentado en fotos y videos.



Pero también están las lecturas del reclamo de cambio de diversos sectores, en que se caló el discurso de Petro y del mismo Rodolfo Hernández, el otro gran ganador de la jornada y que en el Atlántico logró conseguir votos, pese a no haber hecho mayor esfuerzo que visitar a Barranquilla.

Hablan expertos sobre los resultados en el Atlántico

La analista política barranquillera Katherine Diartt explicó que los que pasan a segunda vuelta, son los dos candidatos con discurso de cambio.



"En el Departamento del Atlántico, fue superior ampliamente en votación el líder del Pacto Histórico Gustavo Petro", dice al indicar que Petro dobló a Federico Gutiérrez en el territorio atlanticense. 478.000 votos versus 233.000.



“Hay una clara nueva tendencia de parte de la ciudadanía a nivel local. El ingeniero Rodolfo obtuvo la no despreciable cifra de 113.000 votos en un Departamento en el que prácticamente no hizo campaña", precisó la analista política barranquillera Katherine Diartt.



(No deje de leer: Resultados de votaciones presidenciales hoy en Cartagena)



Mientras que el politólogo Alejandro Blanco en el departamento de Atlántico , el resultado fue consecuente con los resultados de la primera vuelta. "Es decir , en el caso del Atlántico , a diferencia del escenario nacional , los resultados no nos sorprende. Atlántico sigue siendo uno de los grandes bastiones de Gustavo Petro".



Pero Blanco si llamó la atención al indicar que los resultados de Federico Gutiérrez en Atlántico son bajos , "teniendo en cuenta que sus aliados locales cuentan con un enorme equipo logístico que no fue accionando en su totalidad", puntualizó.

BARRANQUILLA