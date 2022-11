La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, recorrió este sábado el distrito de riego de Repelón en compañía del presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Diego Bautista, para presentar avances de las obras que se vienen ejecutando desde el 2021 y que han permitido mejorar la operación, aumentando la capacidad, eficiencia y efectividad para el riego de los proyectos productivos que están transformando el campo del Atlántico.



En esta región, el incentivo de capitalización rural va desde el 22 al 30 por ciento para los pequeños productores y del 18 al 25 por ciento para los medianos, de tal forma que se reduzca el riesgo y se facilite el acceso de nuestros campesinos a la financiación.

¿Ejemplo de Reforma Agraria?

Con el convenio de coadministración con la Agencia de Desarrollo Rural, la Gobernación asumió la operación, administración y obras de rehabilitación del distrito de riego de Repelón, con una inversión de 62 mil millones de pesos, de tal manera que se pudiera garantizar un servicio continuo de agua.



"Gran visita ha recibido hoy Repelón, con la presencia del presidente y el vicepresidente de la Agencia de Desarrollo Rural, nuestro gran aliado de los distritos de riego. Recordemos que esta infraestructura es de esta entidad y, en la medida que podemos hacer equipo, podemos garantizar no solo la operación sino todas las inversiones que han permitido que hoy el agua con fines agrícolas llegue 24 horas, siete días a la semana, a los diferentes cultivos que tenemos, tanto de palma de aceite como de limón Tahití en este municipio”, indicó la mandataria departamental.



Las fases 1 y 2 han podido cubrir la intervención en el distrito para 3.500 hectáreas, es por ello que hoy están habilitadas las 12 casetas de bombeo, frente a las 8 que operaba anteriormente. De igual forma, se ha mejorado el uso eficiente y ahorro del agua: anteriormente se perdían hasta 85 de cada 100 litros de agua. Estas medidas adoptadas le apuestan a la sostenibilidad del distrito, a su autosuficiencia y, sobre todo, al medio ambiente con el uso responsable del recurso hídrico, tanto en la operación como en los cultivos que requieren menos agua.



La Gobernadora destacó el acompañamiento de la presidenta de Finagro, Ángela María Penagos. "Otra gran aliada en materia de financiación".



Para el presidente de la ADR, Diego Bautista, este proyecto productivo de Repelón es un ejemplo para todo el país.



“Es un proceso en el que están todos los actores participando en una apuesta productiva integrada y, sobre todo, donde estamos viendo qué es una reforma agraria exitosa, que genera acceso a la tierra, a la gente que no la tenía, gracias al distrito de riego que con su rehabilitación se puso al servicio de la producción. Este distrito de riego y la comunidad que está alrededor de esta apuesta productiva es modelo muy duplicable en el resto del país, estamos aprendiendo mucho y la ADR va a estar ahí, no solo para la operación del distrito de riego, en alianza con la Gobernación del Atlántico, que ha sido un actor muy importante en el liderazgo de este proyecto, sino también para ampliar el área de impacto del territorio, para que la transformación sea territorial”, aseguró.



De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico, Luis Humberto Martínez, es vital que se pueda continuar con el convenio para poder garantizar el éxito de la apuesta de los agronegocios que se están impulsando. “Esto permitirá garantizar las inversiones y operatividad del distrito necesarias para poder ofrecerles a los usuarios que vamos a tener toda la disposición, para que el distrito opere en las condiciones necesarias que los cultivos requieren. Recordemos que estos son cultivos a largo plazo y eso hace que se deba tener asegurada y garantizada la continuidad del agua para irrigarlos”, indicó Martínez.



