Vendedores en las tribunas, otros ausentes en el regreso del fútbol

Para algunos, la espera terminó. Después de cinco meses y 29 días, el Fútbol Profesional Colombiano regresa este martes con la Superliga en ‘La Puerta de Oro’, Barranquilla. Pero sin hinchas y sin los tradicionales vendedores que amainan el hambre en las tribunas.

(Lea también: Así se jugará el primer partido del Junior este martes en Barranquilla)

Lo anterior, debido a los protocolos de bioseguridad regidos en la resolución 1507 de 2020 del Gobierno Nacional, ante la emergencia sanitaria decretada en el país, que obligó a suspender las actividades deportivas en marzo.



Una de las medidas establecidas es el de 180 personas en el Romelio Martínez, donde se llevará a cabo el partido de ida entre Junior y América de Cali. Por lo que los cánticos de los aficionados y el de los comerciantes ofreciendo sus productos entre las filas de las graderías estarán ausentes, y el silencio solo será interrumpido por lo que acontezca en la cancha.



Si bien los vendedores han comprendido las determinaciones, dicen estar seriamente afectados, pues, como trabajadores independientes, sus ingresos dependían de las ganancias en cada juego, y casi seis meses después no ven una salida que los aleje de las dificultades.

Uno de ellos es Manuel Salvador Maldonado, quien se desempeña desde hace 30 años como vendedor de butifarras y tan familiarizado con sus clientes en la tribuna occidental que, cuando quieren degustar de este plato típico mientras observan el partido, exclaman: “¡Goleador!”. Así lo conocen.



Por sus tres décadas como comerciante en el estadio, Maldonado ya es popular entre la afición, tan popular como las butifarras que vende y con las que una vez se decidió a renovar la presentación de sus productos empacando de a tres hasta seis ‘butis’ en platos de icopor y llevándolas en bandeja hasta cada consumidor emocionado con el desarrollo del juego.



Así se empezaba a diferenciar de sus colegas y le daba un toque superior a su actividad, porque, ante todo y antes de la pandemia, ya Maldonado estaba preocupado por la bioseguridad de sus compradores.

Ahí nos hemos acomodado a la situación. Después de cuatro meses sin trabajar, me puse a vender butifarras hasta por redes sociales y las ofrezco a domicilio FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: Así vivió la cuarentena una familia viajera en Barranquilla)

Las verdes y las maduras

Maldonado añadió que, ante la sensación de seguridad y confianza que esa presentación brindaba a la clientela, los demás vendedores de butifarras empezaron a ofrecer el mismo servicio, pero “fui más allá y a cada plato le agregué una menta (risas)”, para comodidad de las parejas y el público en general.



Es ese el ambiente que ahora extraña Maldonado, el del hincha llamándolo por su apodo para que le lleve las butifarras en bandeja, o caminando de punta a punta de occidental cuando estaba “enhuesado” porque nadie le compraba, y hasta los llamados de atención del personal de logística porque no tenía permitido vender en ciertos sectores.



Ahora, pasa las verdes y las maduras alejado de los escenarios deportivos. Como miembro de la Asociación de vendedores de las cafeterías del Metropolitano (Asoventas), participó en un plantón que hizo el colectivo con 120 vendedores afueras del estadio en julio, cuando pedían apoyo del Distrito.

Y con el regreso del fútbol espera que en un futuro también regresen las ventas y las alegrías en las tribunas combinadas con los colores rojo y blanco, o amarillo cuando de un partido de la Selección Colombia se trata.



“Eso nos ha perjudicado bastante, porque nosotros somos independientes. Ahí nos hemos acomodado a la situación. Después de cuatro meses sin trabajar, me puse a vender butifarras hasta por redes sociales y las ofrezco a domicilio”, explicó el hombre, de 50 años.



Para Maldonado, la situación estuvo tan complicada que, según dice entre risas, se levantaba a medio día para hacer una comida y aguantar el resto.

Cifras preocupantes

A pesar de su espontaneidad con la que se expresa, no está tan alejado de la realidad si se tiene en cuenta el preocupante reporte que hizo recientemente el Dane sobre la ciudadanía en Barranquilla.



De acuerdo con la entidad, antes de la cuarentena, 391.721 hogares consumían en promedio tres o más comidas al día. Pero en julio, de esa cifra, el 53,97 por ciento continuó consumiendo los tres platos diarios, el 43,93 por ciento consumió dos y el 2,1 por ciento solo uno.



“Si no trabajo, no como”, aseguró Maldonado. Por eso se sigue vistiendo con su ropa clásica, como hace desde sus ocho años, se pone el delantal blanco, agarra su bandeja de ‘butis’ y las empieza a distribuir sábados y domingos.

(Le recomendamos: Por golpiza a pediatra, piden a inquilinos entregar el apartamento)

Sobre el regreso del fútbol, desde su punto de vista de hincha, es una gran noticia, pero con respecto al ingreso de público y vendedores, es consciente que será un proceso que debe ser paso a paso. “Hay que coger la suave, porque el virus está ahí”, cerró el ‘Goleador’.



Este martes, al menos en Barranquilla, serán 120 vendedores asociados, entre comerciantes de butifarras, pan de yuca, tamales, rosquitas, papitas y arroz de lisa o popular ‘arroz de payaso’, quienes tendrán la sensación extraña de no recorrer las tribunas con sus bandejas para venderlas al también ausente hincha emocionado.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com