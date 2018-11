Regresa el buque Gloria al Gran Camellón del río Magdalena

El embajador flotante de Colombia en los mares del mundo regresará a Barranquilla este jueves 15 de noviembre, a las 9 a.m., al Gran Malecón del Río, a la altura del Centro de Eventos Puerta de Oro.



El Gloria regresa después de un mes de navegación, durante el cual se desarrolló la primera fase del crucero de entrenamiento de 68 Grumetes de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, quienes visitaron los puertos de Balboa (Panamá), Manta y Guayaquil (Ecuador), además de las islas colombianas de Malpelo y Gorgona.

La embarcación será recibida con una ceremonia militar, con la asistencia de autoridades militares, de Policía, civiles y los familiares de los marinos en formación embarcados.



Durante su estadía en Barranquilla, el buque Gloria estará abierto al público para recorridos guiados en los siguientes horarios: Jueves 15: 9 a.m. - 9 p.m. Viernes 16 y sábado 17: 9 a.m. - 9 p.m. y Domingo 18: 9 a.m. - 2 p.m.



Así mismo, los barranquilleros y visitantes podrán asistir a la ceremonia de zarpe, el domingo 18, a las 4 p.m., para despedir a los 74 Grumetes que participarán en la segunda fase del crucero de entrenamiento, que tendrá como destino Puerto España (Trinidad y Tobago), San Juan (Puerto Rico) y Kingston (Jamaica), para finalizar en la Puerta de Oro de Colombia el 18 de diciembre.