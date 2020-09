Después de 4 años, recuperó a su hija tras 'cambiazo' en el hospital

Si bien las cosas parecen estar en orden en la casa de José Gregorio Hernández, el padre de una de las niñas que le fue cambiada horas después de su nacimiento y que cuatro años después la pudo recuperar, tiene claro que hay unos efectos sicológicos en las madres de las menores el cual podría dejar serías secuelas.



Hernández, quien tiene demandado al hospital Niño Jesús de Barranquilla, donde por una equivocación, hace cuatro años, cambiaros a las bebés, dio a conocer toda la historia esta semana, luego que sus abogados iniciaran el proceso de demanda en contra del centro asistencial.



“Estoy dispuestas a criarlas a las dos”, dice él, quien en estos momentos tiene en su casa a la niña que crío desde su nacimiento y a su hija biológica, quien vivía en un pueblo de la zona rural de Chimichagua (Cesar), desde donde se la trajo, gracias a un acuerdo con la familia que la tenía.



Asegura que no soportaría que a la niña que ha criado como su hija se la lleven.

Las niñas en estos momentos mantienen una relación de hermanas. Foto: Cortesía El Heraldo

Las madres de las niñas aún no asimilan la situación y siguen muy confusas. La mujer que está en el Cesar aún no sabe qué hacer, mientras que la expareja de Hernández, dice que está muy afectada por todo lo que está ocurriendo.



“Ella comparte con su hija biológica, todas las tardes la ve”, contó el hombre a los periodista del diario El Heraldo. En estos momentos está a la espera del proceso jurídico.

Así recuperó a su hija biológica

Hernández se enteró el año pasado que la pequeña que estaba criando no era suya, luego de un largo tiempo de notar que a medida que crecía no conservaba ninguno de sus rasgos físicos, ni tampoco la de la madre.



Para despejar las dudas se hizo la prueba de ADN y confirmó su sospecha. Luego se le pidió a su pareja y el resultado fue el mismo. La niña no era hija biológica de la pareja.

El error había ocurrido en el hospital, que le entregó la información de los nacimientos en la fecha que nació su hija. Pudo establecer quien era la mujer que tenía a su bebé y a través de Facebook la logró contactar.



“Se me cayó el mundo”, dijo la mujer a Caracol Radio Barranquilla cuando se enteró que la hija que estaba criando no era la biológicamente la suya.

En el Hospital Niño Jesús de Barranquilla fue donde se presentó el error. Foto: Vanexa Romero

La mujer confesó que vive una situación económica difícil, su esposo la abandonó, y tiene otros dos hijos. Contó que el padre biológico de la niña pagó las pruebas de ADN para confirmar la historia y desde ese momento se ha hecho cargo de los gastos de la menor.



Por su parte el centro asistencia aseguró, a través de un comunicado, que hasta el momento no ha sido notificado por ninguna autoridad e informó estar dispuesto a colaborar para esclarecer las causas que provocaron la situación.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla​Escríbeme a leoher@eltiempo.com