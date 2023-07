La Policía Metropolitana de Barranquilla ha recuperado en dos semanas cerca de 45 motocicletas que habían sido reportadas por la ciudadanía como robadas.



Según las autoridades, esta recuperación se dio gracias a que "se analizó que varios de los vehículos de este tipo que habían sido hurtados estaban siendo utilizados para la comisión de otros hechos contrarios a la convivencia".

La Mebar afirmó en un comunicado, que diseñó un plan para la búsqueda de motos hurtadas en zonas priorizadas, "realizando puestos de control, patrullajes con grupos especiales que refuerzan la actividad del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes".



Las motocicletas hurtadas serán devueltas a sus propietarios.



La institución armada señaló que con este resultado, "se le quita movilidad a la delincuencia y se previenen homicidios, hurtos, entre otros delitos. Pero también se generan cápsulas investigativas enfocadas en la prevención del hurto y el esclarecimiento de varios casos recientes".

Los vehículos serán regresados a sus dueños. Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Barranquilla

Tenga en cuenta

La Policía dio una serie de recomendaciones para prevenir el robo de sus vehículos:



-No dejar el vehículo parqueado en lugares oscuros y lejanos.



- No dejar las llaves del vehículo pegadas al switch.



- No entregar las llaves del automotor a personas extrañas o al cuidado del mismo.



- Dejar con seguro la motocicleta al momento de parquear.



- Procurar instalar alarmas antirrobo al vehículo.



- Llevar su motocicleta a talleres reconocidos o de confianza.