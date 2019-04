La recuperación de la Uniautónoma avanza en un  82 por ciento

Como un nuevo renacer, denominan este semestre las nuevas directivas de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla.

Y no es para menos, ya que luego del escándalo económico que se presentó en la anterior administración, Claudia Da Cunha Tcachman, actual rectora, ha puesto su empeño para que el alma máter, que lleva 52 años aportándoles egresados de calidad a Barranquilla y el mundo, supere todas las dificultades de los últimos años.



En el primer semestre de 2019 se matricularon 8.000 estudiantes, lo cual motiva a la funcionaria a continuar con el trazado plan de salvaguardia que ha implementado desde su llegado al recinto estudiantil por decisión del Ministerio de Educación, en el segundo semestre de 2018.



“El centro de esta administración son los estudiantes; son lo más importante para nosotros y lucharemos por ellos”, afirmó Da Cunha.



Son 1.400 estudiantes nuevos, lo que habla bien del mejoramiento, según la percepción que se tiene de la Universidad; además del avance que ha tenido no solo desde su imagen, sino que también en sus instalaciones, los laboratorios fueron equipados, y en los salones el sistema de refrigeración fue arreglado.



Otras cifras que en marcan este avance, es que el 66 por ciento de los egresados, es contratado antes de cumplir un año de haber recibido su grado, lo cual es importante para el futuro de los profesionales.

Pagos normalizados

Desde junio del 2018, como lo explica la Rectora, “se viene realizando el pago puntual a los colaboradores de la Universidad; no se ha dejado de pagar, ni un solo mes”. Las acreencias laborales, en el 2018, fueron de 33.000 millones de pesos, las cuales aunque no han sido canceladas en su totalidad, han sido reducidas en gran manera.



En el mes pasado, marzo, se registró un atraso en el pago de la salud, en una parte de los empleados, el cual ya fue solucionado, según precisó Da Cunha.



“Nosotros debemos esperar que las entidades financieras nos giren, mensualmente, el pago de la matrícula de los estudiantes, que escogieron créditos, ahí se presentó un retraso y se generó el no pago, pero ya llegamos a un acuerdo con las Eps’s”, explicó. A propósito la funcionaria fue ratificada por el Ministerio por un año más.



Por otra parte, el próximo 3 de mayo será la audiencia del exrector Ramsés Vargas en la que un juez decidirá si cumple la petición de su defensa de cobijarlo con casa por cárcel.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

BARRANQUILLA