Rector de Uniatlántico insiste en finalizar paro y salvar el semestre 

A raíz de la decisión ratificada de los estudiantes de la Universidad del Atlántico de continuar en paro nacional, el rector, Carlos Prasca, cuestionó la decisión e hizo una invitación a tratar de salvar el semestre con clases que podrían ir hasta el 24 o 29 de diciembre.

Prasca insistió en que el paro no ha sido motivado por la principal población de esa universidad, sino por unos pocos que han sembrado el miedo entre quienes sí quieren asistir a clases.



"Aquí lo que se ha dado es una asamblea de unos pocos estudiantes, no de los 24 mil 619 estudiantes y lamentamos mucho esta situación. De verdad. Aquí hay que convocar a todos los estudiantes de la Universidad, a que vengan a decidir si seguimos en paro o lo levantamos", sostuvo el rector el pasado miércoles en la Asamblea General.



Con esa sentencia, Prasca aclaró que no está en contra de una movilización estudiantil, pero que se está a tiempo para pensar en un plan para salvar el semestre

Nosotros temíamos la terminación de semestre para el 23 de noviembre, y si revisamos entre el 11 de octubre y el 23 de noviembre hay unas 5 semanas, todavía estamos a tiempo de salvar el semestre FACEBOOK

TWITTER

“Nosotros temíamos la terminación de semestre para el 23 de noviembre, y si revisamos entre el 11 de octubre y el 23 de noviembre hay unas 5 semanas, todavía estamos a tiempo de salvar el semestre”, sostuvo.



El rector planteó que podría pensarse en que el semestre vaya hasta el 24 o 29 de diciembre.



Según Prasca es más lo que se puede ganar salvando el semestre sin dejar de luchar por los ideales que continuar en paro.



“El paro no puede llevarse a una agenda externa que no nos conduce a tomar decisiones para solucionar el desfinanciamiento que hay en la educación pública”, agregó.

BARRANQUILLA