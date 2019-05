La reconstrucción del Muelle de Puerto Colombia quedó en papeles

¿Otra obra inconclusa o sin recursos para continuar? Es la pregunta que se hacen los porteños, atlanticenses, y la Representante a la Cámara Martha Villalba quien ha afirmado que "no se ve la primera piedra de la obra. Al parecer si se hizo, pero en papeles".

En febrero de este año se firmó el contrato FNTC-006-2019, por $11.184 millones, en el que se autorizaba la reconstrucción de por lo menos 200 metros del Muelle, las firmas encargadas son la Constructora Conconcreto (50% de participación) y Soletanche Bachy Cimasa (50%), quienes conforman el Consorcio Puerto Colombia SBCC.



A su vez, fue realizado otro contrato, por $1.102 millones, con las firmas Daimco S.A.S. (50%) y la empresa ING Ingeniería S.A.S. (50%), para que realizaran interventoria a la obra, de este nace el Consorcio Caribe Unidos.



La obra de reconstrucción del Muelle asciende a los $12.286 millones, entre los contratos celebrados entre Fontur y los Consorcio Puerto Colombia SBCC y Caribe Unidos.

La Representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba, ha enviado una comunicación a la presidenta de Fondo Nacional de Turismo (Fontur), Raquel Garavito Chapaval, en donde le expone su preocupación acerca del tema, afirmando que la obra cuenta con el aval de varias entidades y con los recursos pero se le ha restado importancia.



“No entendemos cómo este proyecto, que viene con el visto bueno y apoyo de entidades como el Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio, la Gobernación del Atlántico y el municipio de Puerto Colombia, cuyos recursos además ya están asignados, no se le ha dado la importancia, ni la prioridad que merece”, afirmó Villalba, según precisó ZonaCero.com.



De este modo, Villalba llamó a las entidades responsables a que den un informe a la comunidad en general del porque no se ha comenzado la obra de reconstrucción de un bien material que "no solo significa bastante para el municipio sino también para el Atlántico", manifestó.



Otro que deberá responder, según la Representante, es el alcalde de Puerto Colombia, Steimer Mantilla Rolong, quien tenía unas tareas que debía cumplir ante el convenio FNT-214-2016.



Estas son las responsabilidades del mandatario municipal en este contrato celebrado: Coordinar las actividades necesarias para la ejecución de dicho convenio; realizar los aportes en especie y la socialización y divulgación del proyecto de intervención; instalar las vallas publicitarias y pendones preventivos; el plan de seguimiento a la gestión del riesgo para su ejecución y el suministro de información oportuna para la realización de las obras.



Aludió, en la comunicación presentada a Fontur, de que se ha presentado una negligencia y falta de planificación por parte de la entidad nacional, y manifestó, "considero que ustedes (Fontur) no son la entidad idónea para manejar una obra de $12.286 millones de los cuales el mayor porcentaje lo puso la Gobernación del Atlántico y el plazo fijado para culminar es en julio de 2020".



"Creo que difícilmente se cumplirá con la fecha establecida por los constantes retrasos e inconvenientes que a lo largo de estos años ha venido sufriendo este proyecto sin solución a la vista", puntualizó.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2