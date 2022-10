Luego de la reunión que sostuvieron este martes en Cartagena representantes del Frente Amplio de Usuarios del Caribe con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para analizar la situación del alto costo del servicio de energía eléctrica en el norte del país, salió la propuesta de decretar la emergencia tarifaria, como medida para sofocar la ola de protestas e inconformidad de los usuarios.



La propuesta fue presentada por la directora ejecutiva de Asocentro, Dina Luz Pardo, quien explicó que así como se decretan emergencias para atender problemas sociales como el invierno o alguna obra puntual, se pide que se tome la misma decisión para la problemática generada por el costo del pago de la luz.

A esta hora, el Frente Amplio de Usuarios del Caribe, recientemente constituido (del cual hace parte Asocentro), reunido en Cartagena, con la ministra de Minas, Irene Vélez, discutiendo la situación tarifaria de los siete departamentos del Caribe colombiano.

“Sería que el gobierno atienda los meses de noviembre y diciembre”, dijo Pardo, quien representa a unos 6.000 comerciantes del Centro de Barranquilla.



Sobre la noticia que se dio a conocer sobre el descuento del 10 por ciento en la tarifa de energía por parte de Isagen, la dirigente gremial sostuvo: “no hace ni cosquilla ante un incremento de la misma del 50 por ciento que ha habido en esta en los últimos meses”, enfatizó.



Pardo cito como ejemplo: “un establecimiento al que, contados meses atrás, le llegaba la factura en 4 millones de pesos y que a la fecha le llega en 7 millones 800 mil pesos, le dicen que le van a descontar el 10 por ciento, es decir, 780 mil pesos. O sea, su factura seguirá sobre los 7 millones de pesos y consumiendo menos kilovatios, porque todos hemos entrado en modo ahorrado forzado de energía".

Minminas: plazo a empresas hasta el viernes



Por su parte la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, explicó a los líderes presentes la complejidad que rige al sistema energético del país, enfatizando en que el Gobierno Nacional no puede tomar de manera unilateral medidas como quiera que existe un marco regulatorio del sector que no lo permite.



La funcionaria indicó que las empresas que prestan el servicio de energía tienen un plazo hasta el viernes para presentar la propuesta que permita encontrar una salida al problema del costo de la energía.



“Estamos agotando las líneas de dialogo”, dijo Vélez, para señalar que si no se llega aún acuerdo, entonces el Gobierno si entrará a tomar decisiones.



Para eso, agregó la funcionaria, se requiere tener las evidencias que le permitan al Gobierno presentarle a las empresas del sector energético las afectaciones que están sufriendo los usuarios por los altos costos del servicio. “No nos lo podemos inventar, así que necesitamos su apoyo para conseguir estar pruebas”, puntualizó Vélez.

