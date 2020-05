Así será la reapertura en Barranquilla a partir del 6 de junio

El aumento de casos confirmados de covid-19 en Barranquilla y el Atlántico ha hecho que se desestime la idea de hacer una apertura de nuevos sectores para el 1° de junio, como previamente se venía manejando, y ahora la Alcaldía de Barranquilla la anuncia a partir del 6 de junio, específicamente en el sector económico.

Y es que hasta el miércoles pasado se confirmaron 1.620 casos solo en la capital del Atlántico. Por ello, este jueves se definieron nuevas medidas para evitar la propagación del virus.

‘Pico y cédula’ y ley seca

El ‘pico y cédula’ continuará hasta el lunes 15 de junio con dos dígitos, en el mismo orden actual. El lunes 15 de junio se analizará si continúa o se adoptan nuevas medidas.



Atendiendo una recomendación del comité de orden público, se implementará la ley seca desde el próximo fin de semana, y los sucesivos hasta el lunes 15 de junio. La ley seca se aplicará desde el viernes a las 6:00 p.m. hasta el lunes siguiente a las 6:00 a.m. Si el lunes es festivo, será hasta el martes a las 6:00 a.m. El 15 de junio se evaluará si se mantiene o no esta medida.



NOTICIA EN DESARROLLO...