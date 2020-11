Así podrá participar Barranquilla en el Banquete del Millón virtual

A su edición 60 llega este año el Banquete del Millón, un evento de apoyo social que en Barranquilla se realizará en la noche del jueves 26 de noviembre en la sede de Comfamiliar en transmisión con otras regiones del país y el Palacio de Nariño desde la plataforma www.banquetedelmillón.org.

Esta vez estará enfocado en apoyar la reactivación de los micronegocios un sector con profundas afectaciones derivadas de las medidas para mitigar la propagación del covid-19.



El Banquete del Millón es el evento de apoyo social y resiliencia creado en 1961 por el Padre Rafael García-Herreros, para compartir en la mesa una taza de consomé y un pedazo de pan en un acto de solidaridad con los pobres.



Para ser parte del Banquete del Millón virtual, hasta el viernes 27 de noviembre está habilitada la plataforma, para que desde cualquier lugar se acceda a charlas, espacios culturales, actividades lúdicas e información de interés para diversos públicos.

De igual manera están habilitados los canales de recaudo para los aportes económicos a través de Davivienda cuenta de Ahorros No. 0040 0010 3814. Banco de Bogotá, Cuenta de ahorros No. 441 222 221 y Efecty Convenio 110560 o 3030.



Mientras que el jueves 26 de noviembre a las 7:00 pm, desde la plataforma se pueden conectar desde la Casa Nariño, los hogares, las oficinas, las fábricas o el recinto más sencillo para acompañar el evento.



El mismo se realizará de manera simultánea desde diferentes regiones del país, para compartir una bebida y un alimento como acción de gracias y como ofrenda para la reactivación del país a través de los micronegocios.

Por las medidas del confinamiento obligatorio, este sector sufrió profundas afectaciones especialmente económicas con la disminución de sus ventas, pocos compradores, además no manejan domicilios, no realizan ventas online y no cuentan con canales de promoción virtual.



Mediante el trabajo con el Minuto de Dios, los dueños de estas empresas recibirán un ecosistema de servicios como la implementación de protocolos de bioseguridad, la formalización de su negocio y el fortalecimiento de habilidades financieras.



Asimismo, incluye servicios como el diseño de un modelo de negocio, mentorías grupales e individuales, servicios de microcrédito, capital semilla, educación financiera y marketing digital, según informó la organización.

Este proyecto se enmarca en la estrategia ‘Economía para la gente’ de la Vicepresidencia de la República de Colombia, la cual tiene como propósito apoyar la reactivación productiva y comercial de los micronegocios.

BARRANQUILLA