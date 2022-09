Tras el anuncio que hizo el Gobierno anunció de la serie de medidas a corto y mediano plazo para reducir las tarifas que han golpeado el bolsillo de las personas, en particular, en la región Caribe, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, aseguró que "todavía no hemos llegado a donde queremos".



“Hay avances. La ministra nos ha dado buenas noticias hoy, pero todavía no hemos llegado donde queremos”, expresó el mandatario de los barranquilleros, quien explicó que la prioridad debe ser la revisión del componente de pérdidas en el Caribe, lo que ha suscitado alzas de más del 70 % en las facturas en hogares y empresas.



“Esto todavía no se ha solucionado de fondo, y por eso todavía no podemos retirar la demanda que interpusimos ante el Consejo de Estado para tumbar la resolución de la Creg que dio pie a esa alza”, aseveró Pumarejo.



La ministra de Minas, Irene Vélez, afirmó durante el anuncio que "durante esta semana hemos tenido más de 23 reuniones bilaterales con las empresas, diálogos con las asociaciones de usuarios, con las veedurías, las personerías, con los congresistas, sobre todo, del bloque Caribe, y con alcaldes. Y hoy venimos a presentarles el plan para la reducción de las tarifas, para lograr una tarifa justa de energía para los ciudadanos", indicó la ministra.



