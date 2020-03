En pijama y chancletas recibieron su grado los estudiantes de Uninorte

Tras la cancelación de grados en la Universidad del Norte. El alma máter dispuso de ocho personas para entregar los diplomas en la casa de los graduandos. Uno de los encargados de esta labor es Guillo, un hombre de 55 años, que ha despertado gran variedad de sentimientos a través de redes sociales.



Algunos graduados lo recibieron felices por su amabilidad y sonrisa al momento de hacer entrega de los títulos profesionales, pero otros lo recibieron con sarcasmo y antes de su llegada hablaron mal de él y lo insultaron.

En redes sociales circulan muchos videos y fotos de estudiantes recibiendo al señor Guillermo Gómez Arrieta en sus casas, en pijamas y chancletas. Muchos publican la foto con emoción, un mensaje divertido sobro lo sucedido por la cancelación de la ceremonia y acompañados del sonriente mensajero.



Sin embargo, se dio a conocer también un video en el cual un estudiante de la Universidad de la Norte grabó a Guillo cuando se bajaba del carro con el que reparte las actas de grado, lo describe como “un gordo hediondo a sol” y se burla de él y del álma mater por haber cancelado la ceremonia. (Lea también: Hasta Willie Colón regañó a joven que lloró por suspensión de su grado)

"Un gordo hediondo a sol" llama este "profesional" al señor que va a llevarle el diploma a su casa. Definitivamente te falta muchísimo para ser llamado de tal forma. Ojalá la vida te enseñe lo que aún no has aprendido. pic.twitter.com/z7pkAL7O9A — Karen. (@KarenMOsorio) March 12, 2020

La actitud reprochable del joven causó mucha indignación y rechazo en las redes sociales. Todo lo contrario a la labor de Guillo,a cual ha sido destacada y agradecida por la mayoría de graduados. Muchos de ellos han compartido mensajes de apoyo y agradecimiento hacia el hombre, incluyéndolo en sus fotos y videos de grado.



El hombre, con permanente sonrisa ha entregado ya un poco más de 50 diplomas y ha demostrado la emoción que le representa su trabajo. Además, ha expresado su agradecimiento con todas las personas que lo han recibido.(Le recomendamos: Universidades, en alerta ante la llegada de covid-19)

“Que gran sorpresa me he llevado porque las personas conscientes de la situación que estamos viviendo me han abierto las puertas de sus apartamentos y casas de una forma tan increíble que me han sorprendido. Al momento de recibirme lo hacen con un cariño y se desbordan y me abrazan dando las gracias. Muchos me han abrazado y se han tomado fotos conmigo que me hacen recordar cuando mis hijas que son profesionales se graduaron”, contó Guillo.



Guillo lleva 30 años trabajando en la Universidad del Norte y con 7 compañeros del centro académico seguirá entregando los títulos profesionales que esperan los graduandos.(Le puede interesar: Esta fue la condena que le dieron al 'Pupileto' en Barranquilla)

Mi ceremonia terminó siendo mejor de lo que esperaba ❤️ pic.twitter.com/FuPF70MHyY — María Fernanda (@Mafe_Navarro) March 13, 2020

BARRANQUILLA