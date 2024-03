Reabren debate por uso de los predios del Batallón Paraíso del Ejército en Barranquilla

Que un zoológico, un bosque urbano, construcción de parques o levantar un megaparque y la ampliación de vías es una recopilación de propuestas que surgen cada vez que se habla del uso que se le puede dar a los predios que hoy son ocupados por el Batallón de la Segunda Brigada del Ejército Nacional en Barranquilla.

Se trata de 51 hectáreas que están ubicadas en un área estratégica del norte de la ciudad, entre la comunidad del barrio Paraíso, bordeando con la vía 40 y en inmediaciones del río Magdalena.

Desde 2014 se viene tocando el tema de su traslado, incluso, se propusieron unos terrenos en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico), pero 10 años después poco o nada se ha avanzado en la materia.

El área de responsabilidad de la BR2

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa, la Segunda Brigada está adscrita a la Primera División del Ejército y tiene área de responsabilidad en los departamentos de Atlántico, Magdalena y sur de Bolívar.

En el área de Atlántico, está integrada por las unidades del Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 GR Antonio Nariño, en Mompox; Batallón de Ingenieros No. 2 GR Francisco José Vergara y Velasco, en Malambo.

Batallón de Policía Militar No. 2 Ciudad de Barranquilla, en Barranquilla; Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 2 Cacique Alonso Xeque, en Barranquilla; y Grupo Gaula Militar Caribe, en Barranquilla.

Grupos que no solo trabajan en la seguridad de la ciudadanía, sino que también prestan servicios sociales y de medio ambiente en estos territorios que los acerca a la población civil, según cuentan las autoridades.

El crecimiento de Barranquilla



Barranquilla es una ciudad que requiere seguir creciendo, ampliándose, mejorar la calidad de vida de la gente

El concejal del partido Conservador en el Distrito, Juan Camilo Fuentes Pumarejo, ha revivido el debate en los últimos días sobre la reubicación del Batallón Paraíso en Barranquilla, pero primero aclara que “no estoy en contra del Ejército”.

“Barranquilla es una ciudad que requiere seguir creciendo, ampliándose, mejorar la calidad de vida de la gente. Hoy tenemos en el corazón de la ciudad 51 hectáreas que no permiten el desarrollo del sector de la localidad Norte – Centro Histórico”, indica el cabildante.

Para el concejal, el uso de estos terrenos en la actualidad también está afectando la movilidad en este sector de la capital del Atlántico, generando trancones y embotellamientos para los actores de la vía.

“Hay muchas vías que no pueden prolongarse en un sector que está prácticamente secuestrado, porque no hay parques, no hay vías, no hay espacio público. Lo que hay son 51 hectáreas para un Batallón que obviamente puede ser trasladado a otro sitio”, expresa Fuentes Pumarejo.

En ese sentido, agrega que, a estas alturas de la vida, Barranquilla necesita de las 51 hectáreas para poder seguir creciendo, brindarle calidad de vida a la gente y menos ‘dolores de cabeza’ a la movilidad.

“Este sector tiene un caos de movilidad muy marcado, ahí está la calle 79, la calle 77B, la carrera 65, la carrera 72, que no pueden continuar, porque hay un Batallón de 51 hectáreas que no está haciendo absolutamente nada”, manifiesta el concejal.

La firma de un convenio



Hay que recordar que, en 2014, la entonces alcaldesa del Distrito, Elsa Noguera, anunció el traslado del Batallón, contando con la intención del Gobierno Nacional en hacer un acuerdo para hacer un Plan de Reordenamiento Territorial.

Este último plan consistía en que Barranquilla se quedara con 34 de 51 hectáreas para espacio público y se iban a desarrollar 14 hectáreas, y el Batallón iba a ser trasladado a Puerto Colombia.

Mientras que, en 2016, se firmó un convenio entre la Alcaldía de Alejandro Char y la constructora Bolívar, al parecer, con todo listo y concertado, pero desde entonces no se tienen más detalles del proceso hasta la fecha.

Concejal propone la expropiación



“No existe voluntad hoy por parte del Gobierno Nacional de trasladar al Ejército para otro sitio y que Barranquilla pueda continuar con su crecimiento. ¿Qué pretendo? Sin no hay noticias prontas sobre ese convenio que se firmó, que el alcalde Alejandro Char en uso de sus facultades legales pueda garantizar el desarrollo de la ciudad, a través de la compra directa y, si no le venden la franja de tierra de las vías que están señaladas en el POT vigente, pues que se expropien y garantizar los recursos suficientes en el Plan de Desarrollo para que eso sea efectivo”, cuenta Fuentes.

El concejal señala que “a algunas personas les da miedo” usar la palabra ‘expropiación’, pero que en casos como este es necesario recurrir a ella, de no haber otra alternativa, para la ampliación de vías y el gran parque que se viene proponiendo desde hace varios años.

El ‘Central Park’, como lo nombra Juan Camilo Fuentes, sería el parque más grande de Barranquilla, con plan de manejo ambiental y protección de especies, para que se convierta en el pulmón de la ciudad.

“El Batallón puede funcionar perfectamente en una o tres hectáreas. Los servicios los puede prestar perfectamente fuera de la ciudad. Ahora, en el Plan de Desarrollo, ese es un artículo que voy a incluir, la prioridad de incluir los recursos necesarios para poder expropiar esas vías”, dice.

Por lo pronto, el Batallón Paraíso de la Segunda Brigada del Ejército se mantiene con sus 51 hectáreas en esta zona estratégica de la ciudad, así como permanece la discusión en el Concejo Distrital.

