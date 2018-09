'Ser célibe creo que no puede ser obligatorio': Alberto Linero

“Me mamé de cosas mías, de soledades, de cosas que no entiendo”, manifestó el padre Alberto Linero al confirmar que hace unos días le envió una carta al padre general de la Comunidad Eudista, de la cual hace parte, en la que le solicitó que lo dispense de sus promesas sacerdotales.

Luego de un año sabático, el sacerdote decidió ‘colgar la sotana’ y está a la espera de la respuesta de la Iglesia católica sobre su petición.



En una entrevista hace un mes, Linero le adelantó a EL TIEMPO que estaba abierto a la posibilidad de dejar el sacerdocio. “Si descubro que mi camino no es este, no tengo problema en cambiar. Que no se escandalicen”, señaló.



De otro lado, en dialogo con el periódico El Heraldo, diario de circulación en Barranquilla, ciudad donde por muchos años acompañó a la comunidad de la parroquia Espíritu Santo, indicó que el año sabático fue una necesidad que tenía para discernir y pensar mejor en su relación con Dios, con los demás y consigo mismo.



“Yo no pensé en ustedes los feligreses, yo no pensé en el Papá, yo no pensé en ningún obispo, Yo no pensé ni en mi mamá; yo pensé en mí. Porque es que yo quiero ser feliz, quiero disfrutar la vida. Yo no le tengo miedo al placer y una de las tragedias de hoy es que creen que la religión tiene que abdicar del placer. Yo creo que el ser humano tiene es que gozar la vida, si no; no eres creyente de verdad”, dijo en la publicación de El Heraldo.

El padre Linero fue interrogado acerca del celibato y que plantearía si no existiera: “Yo no voy a torturarme con esas preguntas, porque mi problema no es de celibato, aunque he sido célibe”.



Sobre las causas que lo llevaron a tomar la decisión, además de la soledad que manifestó que vivió en los últimos años, Linero explicó que se desenamoró de una institución, de las rutinas, pero insistió, “no es ella: soy yo el responsable, soy yo”.



“Sí creo que el celibato hoy en día no debería seguir siendo obligatorio, sino que debe ser opcional. A mí no me vayan a salir con que el sacerdote es otro Cristo y Cristo no se casó. Yo creo que siempre va a haber alguien que quiera ser célibe y eso es un don de Dios; yo lo he sido, pero creo que no puede ser obligatorio”, añadió.



En la entrevista con El Heraldo, el sacerdote samario que ha dedicado 25 años a la Iglesia católica añadió que se debe cambiar esa disciplina del celibato. “Hay mucho joven que quiere ser presbítero, pero apenas les hablan de celibato hasta ahí llega en un mundo tan ‘pipicéntrico’ como este”, puntualizó.



