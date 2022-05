Rappitenderos’ protestaron, el pasado 13 de marzo frente a un edificio del norte de Barranquilla, luego de que un ciudadano pidiera un domicilio por un valor de 342.000 pesos, pero luego decidiera cancelar el servicio.



Ante la negativa del ciudadano, identificado como Rafael Pantoja, a pagar el domicilio, varios ‘rappitenderos’ acudieron al lugar para apoyar a su compañero, pues, según ellos, la deuda la debía pagar el joven en caso de que el cliente no respondiera.(Además: UTB acompaña a comunidades de Cartagena para mejorar calidad de vida)

El pedido llegó incompleto

Muy respetuosamente le comunico al domiciliario que el pedido se encontraba incompleto, razón por la cual espero una respuesta aclarativa. Este se altera y comunica a un grupo de domiciliarios FACEBOOK

Hasta ahí habíamos registrado la noticia que se hizo viral de inmediato en las redes sociales, en su mayoría manejadas hábilmente por millones de jóvenes que se solidarizaron con la versión de los Rapitenderos.



El TIEMPO conoció en las últimas horas la versión del Doctor Rafael Pantoja, un médico barranquillero honrado y ético que terminó vapuleado en las redes sociales por cuenta del alboroto de los rapitenderos.



“… alrededor de las 10:30 p.m. mi esposa realizó un pedido al restaurante ‘M cocina’ por valor de 350.000 pesos a través de la plataforma de domicilios ‘RAPPI’”, explica el doctor Pantoja.



Una hora después fue entregado el respectivo pedido por el domiciliario en la residencia.



Pese a que la Policía llegó las protestas no pararon

un grupo de domiciliarios de la misma aplicación asentarse en mi residencia a generar una asonada, aglomeración y escándalos, inicialmente sin decir mi nombre y al rato pronunciando mi nombre... FACEBOOK

Sin embargo, al revisar la orden, el doctor Pantoja y su esposa descubrieron que el pedido estaba incompleto respecto a la orden.



“Muy respetuosamente le comunico al domiciliario que el pedido se encontraba incompleto, razón por la cual espero una respuesta aclarativa de su parte. Sin embargo, este se altera y comunica a un grupo de domiciliarios de la misma aplicación asentarse en mi residencia a generar una asonada, aglomeración y escándalos, inicialmente sin decir mi nombre y al rato pronunciando mi nombre cuando yo no estoy inscrito ni en la plataforma ‘RAPPI’”, relata el doctor Pantoja en un documento enviado a EL TIEMPO.



“Posteriormente al suceso acontecido, procedí́ a llamar a la Policía del cuadrante para que hiciera presencia en el lugar, porque los señores domiciliarios de RAPPI, estaban irrumpiendo la tranquilidad del sector, especialmente a los copropietarios del Edificio […] donde resido, debido a que se encontraban agresivos, gritando, insultando, haciendo reproches exigiendo el pago de la mentada orden, que estaba incompleta y que era deber del domiciliario hacer la reclamación respectiva”, señala en el relato escrito el doctor que no quiere afectar el trabajo de ningún joven, y solo busca hacer claridad que pagó el envío, pese a las agresiones y a que este estaba incompleto.



“Por medio de la aplicación accedí́ a cancelar el pago de la totalidad del pedido que había llegado incompleto, con el fin de que los señores domiciliarios se fueran del lugar”, añade.

El cliente pagó dos veces el pedido

Ante la presión de los Rappitenderos el usuario afirma que tuvo que volver a pagar el domicilio en efectivo.



“Pero estos no accedían a marcharse y por el contrario no cesaron los reproches, ofensas, vulgaridades, atropellos de toda clase contra mi buen nombre y mi dignidad como ser humano, por lo que me tocó cancelar nuevamente en efectivo al domiciliario para que así́ estos pudieran desalojar la copropiedad. Es decir, tuve que pagar el doble del pedido para evitar que continuara la cercenación y vulneración de mis derechos al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana”, denuncia.



Barranquilla

