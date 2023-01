Dicen que Junior lo es todo para el barranquillero, y hoy, todo es alegría para el hincha que celebra la llegada de Juan Fernando Quintero a las toldas rojiblancas.



Después de una semana con tremendo novelón, "que sí", "que no", "que se cayó el negocio", y tras el anuncio del mismo jugador y de Alex Char en Twitter la noche del jueves, en el que informaban que la llegada de Quintero no pudo concretarse, este viernes finalmente el 'culebrón' tuvo un final feliz, y 'Juanfer' es esperado con los brazos abiertos en Barranquilla.

👑 La silla está lista para el hijo del Rey. 🔟#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/zUiQuVXjH8 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) January 13, 2023

El ídolo Carlos Bacca, quien fue finalmente el encargado de poner en aviso a todo el mundo juniorista y prácticamente dar la "primicia" de su contratación, invitó al exjugador de River Plate a un en vivo en su cuenta de Instagram para darle la bienvenida.



"Sabemos el esfuerzo que ha hecho la familia Char y que has puesto todo de tu parte", le dijo el porteño a Quintero que no pudo ocultar su emoción.



El '10' paisa aseguró que todo hizo parte del plan. “Fueron cinco o seis días de mucha incertidumbre, pero aquí estamos, me mataron ayer, pero todo hacía parte del plan, todo salió bien”.



'Juanfer' afirmó que quiere ver el Metropolitano lleno. “Quiero ganar, soy una persona con mentalidad ganadora. Espero ver el Metropolitano lleno, que nos alienten bastante como lo hacen con la selección Colombia”.

Cuadrado también quiere jugar en Junior

Al live de los jugadores entró también el volante Juan Guillermo Cuadrado, que a manera de broma (¿o no?), pidió a Carlos Bacca que hablara con Char para venirse a Junior.



"Bacca, habla con Char, yo también me voy", escribió el jugador de la Juventus.​