“Hemos recorrido caminos y pienso que tenemos como un concepto bien aterrizado de lo que significa Puerto Colombia”. Quien así se expresa, y en ráfaga, es Hortensia Sánchez, directora de la Fundación Puerto Colombia.

Ella, que se declara enamorada hasta los tuétanos de este pintoresco municipio a 12 kilómetros de Barranquilla, en la vía que va rumbo a Cartagena, viene trabajando con un grupo de personas, con énfasis en lo cultural, en los último 10 años.



Le ha tocado luchar contra los ‘bajacaña’ que no aportan, pero que todo lo critican sin fundamentos.



¿Cuál es el encanto de Puerto Colombia, según Usted?

Tiene energía. A la gente le gusta ir allí, los domingos y las tardes para mirar atardeceres. Te vas de la ciudad hacia un sitio muy cerquita, todavía con todo el sabor del pueblo y con toda una vista hermosa. El paisaje porteño es muy bello.



Paisaje que según rumores está en serio peligro, ¿Qué sabe al respecto?

Lo que viene sucediendo con el Plan de Ordenamiento Territorial. Y es que por años se respetó el paisaje de Puerto Colombia; de hechos los POT siempre consideraban alturas escalonadas; era una regla que venía desde el Pomcas, documento nacional aterrizado en la realidad del pueblo y es el único que dice que su mar es para la contemplación.



Explíqueme un poco más eso de las alturas escalonadas...

Que la altura máxima de las construcciones eran tres pisos, después de ibas alejando, que no taparas nada, eran de cuatro y cinco y hasta que podías poner la ‘Torre de Babel’ si querías. Eso era por siempre.



Entonces, ¿Qué ha pasado?

Que Barranquilla se conurba con Puerto y entonces empiezan los urbanizadores con construcciones verticales; que está bien que las hagan, pero que no tapen el paisaje. Ahora ya nos quieren meter 25 edificios que tapan el muelle, las playas; son estructura de 20 pisos con problemas de infraestructura sanitaria, de movilidad; y lo más grave tapan el muelle que es un patrimonio.



¿Lo que se percibe son caprichos personales ante el bien común?

Así es y quisiera que lo dijeras, porque esto es avalado por las propias autoridades del municipio.



¿Es decir, los mismos porteños atentando contra su propio patrimonio?

Por su supuesto, porque hay mucho dinero en juego, pues quienes financian el POT son las empresas constructoras, es la lógica. Está bien que tú hagas inversiones, pero no puedes perjudicar todo un desarrollo turístico, apalancado en historia, que es importante para todo el país, porque hoy los dueños de muchas cosas son descendientes de los inmigrantes que llegaron por el muelle en la primera Guerra Mundial y que fue la marcó el desarrollo del país.

Ya se tiraron el Rodadero (en Santa Marta), el Laguito (en Cartagena), convertidos hoy alcantarillados a cielo abiertos, y ahora viene el estrangulamiento de Puerto Colombia FACEBOOK

TWITTER

¿O sea, no ves verdadero sentido de pertenencia?

Hasta que los porteños y los colombianos no entendamos que lo publico es de todos, nunca vamos a cambiar. Los antioqueños ya entendieron eso. En Medellín, o en cualquier pueblito de Antioquia, te das cuentas que los cuidan, así como algunas ciudad.



Como Fundación, ¿Qué vienen proponiendo?

Hemos dicho: ¡Tomen el ejemplo de países desarrollados!, que cogen pueblitos como Puerto Colombia los desarrollan, los protegen y los conservan como sitios históricos y turísticos.



Aquí es lo contrario…

Exacto. Hay mucho terreno en Puerto para hacer edificios, pero quieren es meterlos frente al mar. Ya se tiraron el Rodadero (en Santa Marta), el Laguito (en Cartagena), convertidos hoy alcantarillados a cielo abiertos, y ahora viene el estrangulamiento de Puerto Colombia. Creo que la población toda debería firmar en contra de esto.



Hay que tratar de generar conciencia, ¿En estos 10 años, qué ha logrado la Fundación en pro de Puerto?

En lo que nos corresponde, el fortalecimiento de la vocación turística de Puerto Colombia través de la historia, el arte y la cultura. Lo primero es obvio, y en cuanto a lo segundo y lo tercero es que no dimos cuenta que hay una población más creciente y que desde momento la visibilizamos y son los intelectuales (historiadores, pintores, fotógrafos, directores de cine, teatreros) que buscan inspiración.



¿Qué más?

Lo que hemos hecho en la Estación del Ferrocarril que todavía no es patrimonio cultural, es un bien del Ministerio de la Cultura que está administrado por la Gobernación. Lo que hemos hecho allí son actividades que tiene que ver con la música, la literatura, las artes plásticas, el cine la fotografía...



¿Cuántas actividades van?

Ya pasamos de las 1.200 actividades en estos 10 años. Hemos intervenidos dos veces el espacio público, en el Malecón; estamos instalando 100 bancas en wpc, material reciclado, pintadas por igual número de artistas.

Con un grupo de personas, Hortensia Sánchez ha venido trabajando para rescatar el patrimonio histórico de Puerto Colombia. Foto: Archivo particular

¿Y cómo han financiado todas esas actividades?

Con magia, porque nadie nos da plata. A punta de sudor, lágrimas y no dormir. Mucho es con el bolsillo nuestro.



¿Qué opina del testimonio que se rescatará del viejo muelle y la unión con la plaza?

Me parece muy importante porque de alguna forma se está invirtiendo en infraestructura para el turismo, que no se ha hecho anteriormente nada, en estos 10 años que llevamos nosotros allí. Esto que se ha estado haciendo sale a partir de una investigación que hizo la Fundación, que se lo llevamos al doctor (el entonces gobernador José Antonio) Segebre y luego se presentó al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Desarrollo en Bogotá.



¿Se han mantenido las exposiciones de arte a la largo del malecón?

Claro. Ahora sí que es un museo a cielo abierto. Son 1.600 metros, pero hay que cuidarlo.



¿Qué entidades los apoyan en el trabajo?

La Universidad del Norte, con el Centro Cultural Cayena; el Museo de Arte Moderno a través de Filiberto Mancini, Marciano Puche en representación de la Fundación Mario Santo Domingo; Mauricio Zapata de la Fundación de Amigos del Arte del Caribe, Ana Cristina Larsen de Aviatur, y otros más.



¿Cuáles son los planes en la agenda de futuros trabajos?

Con la asesoría de Leo Espinosa, vamos a trabajar en un proyecto gastronómico que le dé identidad a Puerto a partir del pescado que lo identifica, la cojinúa (pez de carne negra). y viendo que es uno de los platos de Carlos Bacca, uno de los personajes del pueblo, preparado por su mamá. Lo otro es volver la estación del Ferrocarril en un centro de memoria histórica, el tren de la memoria. Es recoger los datos de los 4.000 inmigrantes que ingresaron a Colombia a través del muelle. Están los documentos en el Archivo Nacional, pero con aportes de descendientes.



En el debate electoral pasado, Usted intentó ser candidata a la Alcaldía de Puerto, inscrita por firmas, ¿Qué la llevó a ello?

Yo tengo claro el valor de Puerto. Al municipio le pasan, todos los días por la puerta, 8.000 carros y eso no lo digo yo, está en los pliegos de condiciones de la Concesión Vial, son 185.000 anuales, y ¿Cuántos entran? Cero. No hay ni un aviso, ni siquiera un baño, un destino turístico. Y los que llegan a ser alcaldes se quieren volver ricos en seis meses, millonarios, como se han vuelto muchos. No hay coherencia con el manejo de lo público.

Álvaro Oviedo C.

Editor regional de EL TIEMPO

BARRANQUILLA