La situación era insostenible. Junior solo ganó un partido de once disputados bajo el mando de Arturo Reyes. Deja al equipo último en la tabla de la Liga con solo 6 puntos, y eliminados de la Copa Sudamericana.



Reyes asumió como DT el pasado 18 de noviembre de 2022, reemplazando al colombo-uruguayo Julio Comesaña. Alcanzó a dirigir los tres partidos restantes de los cuadrangulares semifinales de la Liga II. No pudo ganar en ninguno. El samario se va con un rendimiento del 18 % en su segunda etapa como entrenador del cuadro barranquillero.

Este martes, tras oficializar su salida, comienza el 'tira que jala'. ¿Quién lo reemplazará?

El lunes, Fuad Char no quiso soltar nombres por más que fue abordado por la prensa. Sin embargo, se conoció que existe interés en tres nombres importantes en el fútbol suramericano.

Reinaldo Rueda, el favorito

Reinaldo Rueda. Foto: AFP

El primero es Reinaldo Rueda. Cuando el río suena... Del vallecaucano se viene hablando hace ya algunas semanas en la capital del Atlántico, pues sería el favorito entre las directivas para llegar al banco tiburón.



Se habla de una cercanía entre ambas partes y que solo faltarían algunos detalles en el contrato para que el técnico mundialista arribe a Barranquilla.



El último trabajo de Reinaldo Rueda fue con la selección Colombia, con la que no tuvo buenos resultados y no logró clasificar al Mundial de Catar 2022. Dejó el cargo por común acuerdo el 18 de abril de 2022 y desde entonces no ha vuelto a dirigir.

Un uruguayo en la baraja

Pablo Reppeto Foto: AFP

El uruguayo Pablo Repetto, de 48 años, es otro de los nombres de los que se habla como opción para tomar las riendas de Junior.



Repetto ha estado cerca en algunas oportunidades de dirigir en Colombia, pues ha sido relacionado anteriormente con Atlético Nacional. El uruguayo dirigido en su país, Ecuador, Emiratos Árabes, Bolivia y Paraguay.



El último equipo que dirigió fue Nacional de Montevideo, club con el que salió campeón en 2022.

¿Volvería Cheché Hernández?

José 'Cheché' Hernández Foto: Juan Carlos Quintero / El Tiempo

Sin embargo, se conoció que un directivo mencionó la posibilidad de José Eugenio 'Cheché' Hernández. Un hombre conocido en la casa, además de gustar a la afición.



El entrenador ya estuvo en Junior y logró el título del Torneo Finalización en 2011.

En 2012, tras no conseguir los resultados esperados salió del conjunto rojiblanco.

Dirigió 88 partidos desde el banco tiburón.