El sargento Javier Enrique Solano Ruiz llevaba más de media vida llevaba dedicado al servicio en el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Tenía 53 años, y 26 de ellos dentro del organismo.



Su vocación y generosidad estuvieron siempre en el manual cuando de ayudar y servir se trataba. Por eso fue el primero en responder ante la emergencia presentada en la empresa Bravo Petroleum, una planta de almacenamiento y transporte fluvial de combustible en la Vía 40, lugar en el que momentos después encontraría la muerte.

Al sitio llegó integrando el primer equipo que salió de la estación Las Flores y así lo confirmó el capitán Jaime Pérez, comandante del Cuerpo de Bomberos.



"Fue el primer respondiente que llegó. Hubo una leve explosión, le cayó una estructura metálica en el rostro y lamentablemente falleció”, expresó notablemente afectado.



Sus compañeros, compungidos por la pérdida, lo recuerdan como "un hombre entregado a su labor, supremamente responsable y un excelente profesional".

Una hija que sigue sus pasos

Javier Solano deja cuatro hijos, un hombre y tres mujeres; una de ellas es Karol Solano, perteneciente al Cuerpo Voluntario de Bomberos de Malambo, quien recibió la noticia cuando estaba en turno en la estación de este municipio.



“Me entero porque iban a despachar una máquina en apoyo a Barranquilla, pero suspendieron la salida porque nos dijeron que había fallecido un bombero. Me dijeron su nombre y me derrumbé”, le dijo Solano al diario local El Heraldo.



La joven aseguró que se hizo bombera gracias a la influencia de su papá. “Yo soy bombera gracias a él, yo quería seguir sus pasos. Él me inspiraba mucho”.

Noguera y Pumarejo lamentaron la muerte del bombero

La muerte del sargento Javier Solano fue lamentada por la gobernadora Elsa Noguera y el alcalde Jaime Pumarejo, quienes destacaron el esfuerzo y valentía de los bomberos de Barranquilla para atender la emergencia.



“Perdimos a un héroe de Barranquilla, un compañero, a un servidor que llevaba más de 25 años con nosotros. La Alcaldía y los Bomberos respaldarán a su familia, a su señora esposa y a sus cuatro hijos”, afirmó el alcalde de los barranquilleros.



Mientras que la mandataria departamental expresó en Twitter: "Duele conocer el fallecimiento de Javier Enrique Solano, bombero que atendía la emergencia en la zona industrial de Barranquilla. A su familia y compañeros mi solidaridad y todo mi apoyo a quienes siguen atendiendo el incendio".

