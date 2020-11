Reportan primera víctima de pólvora en temporada navideña en Atlántico

Noviembre no supera su primera semana y en Atlántico ya se reportó la primera víctima lesionada por pólvora en Atlántico. Se trata de un menor de 6 años a quien le estalló un tote en la cara mientras se encontraba en una calle de Galapa, según informaron familiares.

(Lea también: Crónica del día que un barco repleto de explosivos sitió a Cartagena)

El hecho ocurrió el martes 27 de octubre, pero solo hasta este jueves fue dado a conocer públicamente desde Barranquilla, donde tratan al niño en el Instituto de la Visión, ya que le resultó afectado su ojo izquierdo.



De acuerdo con el director científico del centro clínico, Humberto Scorza, el impacto le produjo una agudeza visual baja con hemorragia. Además de laceraciones y edema en la córnea y sangre en una cavidad.



“Se le realizó una ecografía, se encontró la retina aplicada, lo que no significa que no haya lesiones en la retina, sino que la retina no estaba desprendida. Al niño se le trató con antibióticos locales y antiinflamatorios”, explicó el galeno.

(Le puede interesar: Alcaldía: despedida con pólvora a Gabriel Ochoa no estaba autorizada)

El doctor Scorza agregó que en el control que se le realizó este miércoles ya mostraba mejorías en las laceraciones que tenía en la córnea, disminuyó la hemorragia y se visualizó de mejor manera el iris.



Asimismo, ante la permanencia de sangre que obstruye el eje visual, no han podido evaluar si presenta catarata traumática, por lo que habrá que esperar que se disuelva y verificar si no hay lesiones en la retina, que le podrían ocasionar una pérdida de visión.

(Le recomendamos: Este sería el nuevo nombre del estadio Metropolitano en Barranquilla)

El director científico del Instituto confirmó que es el primer caso del que tiene conocimiento provocado por pólvora en este 2020, por lo que mostró su preocupación y pidió restringir la venta de pólvora en la temporada de fin de año que ya se vislumbra.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com