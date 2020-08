En el Centro: ‘se tapan unos huecos para abrir otros’

Caos, desorganización e improvisación son los términos que usan los ciudadanos, y especialmente, los comerciantes en el Centro de Barranquilla, tras los primeros 10 días de reapertura de los establecimientos comerciales sumado a la campaña ‘La calle de la conquista’, que lanzó la Alcaldía Distrital.

Cabe recordar que, después de cuatro meses de permanecer cerrado ante la contingencia por la emergencia sanitaria, aproximadamente 1.500 negocios de todo tipo, más unos 500 entre Barranquillita y Boliche, volvieron a abrir sus puertas el pasado jueves 30 de julio para atender a los clientes de manera presencial.



Esto hace parte de la reapertura gradual por localidades que dirige la administración distrital para reactivar el comercio de manera segura. Primero lo hicieron los establecimientos de las localidades Riomar y Suroccidente, luego el turno fue para Norte-Centro Histórico y finalmente para la Suroriente y la Metropolitana.



Si bien el reporte oficial fue de “normalidad” en los primeros siete días del retorno a la funcionalidad, los trabajadores que circulan a diario en el Paseo Bolívar y calles circunvecinas expresaron su malestar a EL TIEMPO por la “improvisación” en algunas medidas que ha tomado el Distrito en el sector y en otros casos donde no hay acciones.

Los comerciantes están inconformes con la nueva peatonalización en el Paseo Bolívar. Ha generado más caos y trancones viales en el sector. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Entre la lluvia de críticas de los comerciantes se encuentra ‘La calle de la conquista’, un proyecto temporal que puso en marcha la alcaldía con el fin de conectar el Paseo Bolívar, entre las carreras 38 y 45, con carriles exclusivos para peatones y ciclistas, según explicó la secretaria de Tránsito y Seguridad Vial Distrital, Angélica Rodríguez.



“Esta intervención de urbanismo busca conquistar espacios para los peatones, para los ciclistas con corredores exclusivos, para que todas las personas que día a día circulan por esta zona del Centro tengan una manera segura de movilizarse”, dijo la funcionaria.

Una calle de trancones

Sin embargo, la reducción de los carriles vehiculares para priorizar el paso de los peatones y ciclistas ha generado monumentales trancones que no han caído para nada bien en el gremio de comerciantes, que temen un impacto negativo en sus ventas que empeoraría la situación, toda vez que sus negocios permanecieron cerrados por cuatro meses.



Uno de ellos es Javier Chacón, quien produce con la materia prima para el calzado, con sede en la calle 32 con carrera 39. Contó que, afortunadamente, no fue uno de los tantos conocidos que cerraron sus locales en la zona tras la inactividad, pero que ahora le preocupa las medidas que lo pueden perjudicar.

Los comerciantes estamos muy preocupados, porque esta improvisación se ve que no tiene ningún tipo de fundamentos, ni sustento, ni se le hizo ningún estudio FACEBOOK

“Los comerciantes estamos muy preocupados, porque esta improvisación se ve que no tiene ningún tipo de fundamentos, ni sustento, ni se le hizo ningún estudio. Además de improvisación, denota una falta de consideración con la ciudadanía”, expresó el hombre que tiene unos 30 años dedicados a su negocio en este lugar.



Chacón agregó que antes podía cruzar en su vehículo el Paseo Bolívar, desde la 38 hasta la 46, en ocho minutos, pero “hoy (miércoles), un día de pandemia, que solamente hay dos dígitos (de la cédula) bajando al centro, me acabo de gastar 29 minutos”. Por lo que se cuestiona cómo sería el tráfico en temporada alta.



Además, sostuvo que le parece innecesaria ‘La calle de la conquista’ en el Paseo Bolívar, donde el clima impide a los ciclistas movilizarse cómodamente.

De acuerdo con la secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, Angélica Rodríguez, la ‘Calle de la conquista’ es una medida transitoria que permanecerá vigente durante la pandemia. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Huecos y poco espacio en andenes

La posición de Chacón es apoyada por su colega Mauricio Gómez, quien trabaja en el centro comercial Paseo de la 33. Además de señalar lo innecesario del proyecto de peatonalización en la zona, consideró que se está perdiendo el espacio público.



“La ciudad ya tiene proyectos de peatonalización que deben ser donde no se forme el caos como se está formando en este momento en el Centro. Y sobre todo, muchas de las calles adyacentes están totalmente taponadas, no ha habido la recuperación del espacio público”, dijo el comerciante.



Precisamente, Gómez se refiere a la ubicación de vendedores informales en los andenes, donde normalmente deben transitar los peatones. Pero, por la ocupación al espacio público, los transeúntes no lo hacen y, si lo hacen, pierden el distanciamiento social. Tal como quedó registrado en algunas fotografías tomadas por los comerciantes compartidas a este medio.

Estos vendedores informales que ocupan las aceras del Paseo Bolívar, entre carreras 41 y 44, provinieron de las calles adyacentes a la plaza de San Nicolás, la cual fue desalojada.



Como si fuera poco, los mismos andenes están destruidos. En el recorrido que hizo este diario, se observaron losas levantadas, algunas ausentes, huecos tapados con maderos, cubiertos de basura, convirtiéndose así en trampas mortales para los transeúntes que quieren aprovechar la reapertura del Centro para hacer sus compras y por ahí mismo los comerciantes que quieren vender.



De acuerdo con la directora de Asocentro, Dina Luz Pardo, estas afectaciones en el suelo han generado caídas en las personas que suelen transitan por el sector, y dicho deterioro es ocasionado, en gran parte, por las raíces de los árboles que levantan los alcorques que se hicieron alrededor de los árboles de alstonia.



“Como hay una elevación, cuando llueve se inundan los locales. No solamente es tapar los huecos y ya, necesitamos algo que sea armónico y eso debe hacerse en los próximos días”, describió Pardo.

Hablaron las autoridades

En entrevista con EL TIEMPO, la secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, Angélica Rodríguez, resaltó que la ‘Calle de la conquista’ es una medida transitoria que permanecerá mientras se mantenga vigente la pandemia.



Además, con respecto a los trancones, sostuvo que “estamos buscando regular con el acompañamiento de los orientadores de movilidad, también con la Policía de Tránsito, buscando que la implementación de esta estrategia permita que los vehículos puedan movilizarse en los carriles que quedaron establecidos para ellos de forma segura”.



Asimismo, invitó a la ciudadanía a hacer uso de esta ciclorruta de un kilómetro, para que guarden el distanciamiento social y usar el sendero peatonal con los mecanismos de bioseguridad.



A su turno, el gerente del Centro de la ciudad, Ángelo Cianci, recordó que, para hacer la reapertura segura, el Distrito tomó la decisión de semipeatonalizar una calzada del Paseo Bolívar, teniendo en cuenta la presencia de entidades bancarias y centros comerciales que, al cumplir con los protocolos de bioseguridad, copaban el área.



En el caso de los huecos, resaltó que 60 registros fueron cubiertos en su totalidad. Aunque la directora de Asocentro insistió en que aún hay otras aberturas sin ninguna señalización a lo largo de la zona.



Mientras que, en el caso de los vendedores informales, indicó que estos no tienen autorización para volver al Centro, debido a la considerable afluencia de personal.



“Estamos hablando con ellos para que una parte sea relocalizada en la ciudad. Por eso nació ‘Mercado a tu barrio’, que es precisamente llevar a distintas localidades de la ciudad a los vendedores del Centro para que tengan la posibilidad de vender”, manifestó el funcionario.



Añadió que la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional hacen constantes operativos con el fin de evitar la presencia de vendedores ambulantes o estacionarios en este sector sin autorización.



Tanto Javier, como Mauricio y Dina Luz, como representante de los comerciantes, solicitaron a las autoridades locales tomar estas medidas bajo mutuo acuerdo, socializar antes de y no imponer para evitar problemáticas en el tránsito y posteriormente a las ventas.

